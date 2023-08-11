11 августа 2023, 10:48

Военный из Камышина убит на Украине

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В военной операции на Украине погиб Роман Сихварт, сообщила мэрия Камышина. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 462 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 10 августа администрация Камышинского района сообщила, что в военной операции на Украине погиб рядовой Александр Бочкарев. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 461 бойца из Волгоградской области.

В военной операции на Украине погиб камышанин Роман Сихварт, сообщила 10 августа администрация города в своем телеграм-канале.

Сихварту было 40 лет. Он родился в Камышине и окончил местную школу, пишет волгоградское ИА "Городские вести".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 462 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Стало известно о гибели на Украине военного из Ростова-на-Дону", "Военный из Усть-Лабинского района погиб на Украине", "Трое военных из Краснодарского края погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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