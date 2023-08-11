11 августа 2023, 07:41

Боец из Волгоградской области убит в военной операции

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В военной операции на Украине погиб Александр Бочкарев, сообщили власти Камышинского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 461 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", глава Котовского района сообщил, что в военной операции погиб контрактник Эльдар Буттаев. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 460 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции на Украине погиб рядовой Александр Бочкарев, сообщила 10 августа администрация Камышинского района. "Вчера в Петрунинском сельском поселении простились с участником специальной военной операции - рядовым Бочкарёвым Александром Георгиевичем. Уроженец села Барановка, он погиб 04 августа при выполнении служебного долга", - говорится в публикации в телеграм-канале муниципалитета.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 461 бойца из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Стало известно о гибели на Украине военного из Ростова-на-Дону", "Военный из Усть-Лабинского района погиб на Украине", "Трое военных из Краснодарского края погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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