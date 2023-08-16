Опознаны 13 из 35 погибших при взрыве в Махачкале

16 августа 2023, 22:32

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50 пациентов, пострадавших при взрыве в Махачкале, в том числе 14 детей, проходят лечение в больницах республики, их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести. Из 35 погибших опознаны тела 13 человек. В результате взрыва пострадали 400 строений, власти Дагестана пообещали выплатить компенсации жителям.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа на автосервисе в Махачкале произошел взрыв, после чего загорелась расположенная рядом АЗС. Погибли 35 человек, пострадали 115. Генпрокуратура анонсировала проверку законности размещения АЗС в Дагестане. Глава республики Сергей Меликов потребовал от подчиненных провести проверки мер безопасности. Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, взрыву предшествовал пожар на станции техобслуживания. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о взрыве в Махачкале".

В Дагестане неоднократно происходили взрывы на АЗС, после чего власти каждый раз обещали решить проблему с их безопасностью. Надзорные органы анонсировали масштабные проверки, однако массового сноса опасных заправок в Махачкале так и не последовало – некоторые из них после проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном в 2017 году.

В результате взрыва в Махачкале пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, погибли 35 человек, в том числе три ребёнка. 16 пациентов, в том числе трое детей, находящиеся в тяжелом состоянии, эвакуированы в федеральные московские учреждения в связи с их состоянием здоровья, заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сегодня на совещании с участием Президента РФ Владимиром Путиным.

"Что касается тех, кто находится в учреждениях Дагестана, то их 50 человек, в том числе 14 детей, они находятся тоже в тяжёлом состоянии и состоянии средней тяжести, но мы взаимодействуем плотно с республикой, и вся необходимая помощь оказывается. Всё, что нужно для этого, в республике имеется", - приводятся ее слова на сайте Кремля.

Президент России в ходе совещания выразил соболезнования семьям погибших. "Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан, наших людей", - заявил Владимир Путин.

Из 35 погибших известны имена 13, процесс опознания остальных жертв продолжается, говорится в Telegram-канале администрации.

Владельцам домов и квартир, пострадавших от пожара и взрыва, выплатят компенсации, заявил сегодня глава Дагестана. "В результате взрыва и пожаров пострадало более 400 строений, большинство из них – жилые дома. Степень повреждения разная: от различного рода разрушений до выбитых окон", – сказал Сергей Меликов.

Начался сбор заявлений по оценке и возмещению ущерба пострадавшим после взрыва в Махачкале, сообщил на заседании оперштаба глава Кумторкалинского района Айнутдин Зиявутдинов.

Сегодня комиссия уже приступила к работе и начала принимать первые заявления Для удобства жителей, пункт приема развернут в непосредственной близости к месту проживания пострадавших – населенном пункте Караман-2 в здании администрации СНТ "Данияловых".

Проблема низкой пожарной безопасности автозаправок в Дагестане остается нерешенной много лет, АЗС по-прежнему расположены вблизи жилых домов, подчеркнули журналист Магомед Магомедов и политолог Альберт Эседов. Взрыв около АЗС в Махачкале произошел на складе с селитрой, которая нередко складируется бесконтрольно, отметил активист Арсен Магомедов.

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