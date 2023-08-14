Сельчане в Дагестане попросили у Меликова содействия с ремонтом дороги

14 августа 2023, 09:12

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Жители села Байрамаул записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой отремонтировать дорогу к селу. По этой трассе жители ездят на работу в Хасавюрт. Выбоины и острые камни не дают экстренным службам оперативно прибыть в Байрамаул, отметили авторы обращения.

Как сообщал "Кавказский узел", во многих дагестанских селах актуальна проблема с дорогами. Так, 15 мая жители села Кусур провели сход, на котором заявили, что к селу не проложена автодорога, также там много лет не модернизируют электросети, а чиновники не реагируют на обращения. Они призвали власти Дагестана решить эти проблемы.

Видеообращение жителей села Байрамаул с жалобой на плохое состояние дороги было опубликовано сегодня в Instagram-паблике* tut.dagestan.

"Уважаемые, Сергей Алимович [Меликов] и правительство Республики Дагестан. Мы жители (администрация, джамаат (община), старейшины) села Байрамаул Хасавюртовского района обращаемся к вам с наболевшей проблемой, которая не решается долгие годы – это дорога в селе Байрамаул. Автомобильная дорога протяженностью три километра от нашего села до села Ботаюрт Хасавюртовского района находится в аварийном состоянии", – сказано в обращении.

Дорога была заасфальтирована более 30 лет назад и на сегодня ее состояние оставляет желать лучшего. Сельчане ежегодно нанимают грейдер, который выравнивает дорогу, но после очередного дождя ее состояние снова портится, отметили местные жители. "Выпирают острые камни, что дорога становится еще опаснее. Вдоль дороги жилые дома из-за того, что поднимается пыль, и заносится ветром во дворы, невозможно детей выводить на улицу, чтобы подышали свежим воздухом, открывать окна, двери. Это сопровождается болезнями", – пояснили жители села.

Также необходимость в ремонте дороги в том, что жители Байрамаула ездят по ней в районную больницу, расположенную в селе Ботаюрт. "Машины скорой помощи доезжают в село за 30-40 минут, а могли бы за 5-10. Скажем больше, из-за этой дороги к нам не хотят выезжать скорая помощь", – подчеркнули авторы обращения.

Кроме того, часть сельчан ездят на работу по этой дороге в Хасавюрт и из-за ее плохого состояния ломается их техника. "На основании вышеизложенного, Сергей Алимович и правительство Дагестана, просим вас посодействовать в решении этой проблемы и обязать ответственных лиц выполнить качественный ремонт всего полотна дороги", – отметили жители Байрамаула.

Эта запись в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 миллиона пользователей, на 07.10 мск набрала 1276 отметок "нравится" и 176 комментариев. Их авторы призвали власти Дагестана отреагировать на обращение сельчан.

"Услышьте нас и просмотрите сами в каком состоянии это дорога, машины гоняют по гравийке и пыль словно туман. Это невозможно", – написал пользователь f_a_s144.

"Мы страдаем от этой дороги, обратите внимание, постелите асфальт", – обратился bilal__saidov.

"В очень ужасном состоянии дорога, просим вас откликнуться на нашу просьбу", – отметил пользователь has_potolki05.

"Мы жители этого села проживающие по этой улице страдаем от того, что постоянно дышим пылью. Больше переживаем за детей, которые буквальном смысле дышат этой пылью", – подчеркнул пользователь f_a_s144.

На 07.10 мск на сайте главы и правительства Дагестана нет комментариев относительно просьбы жителей села Байрамаул отремонтировать дорогу.

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