13 августа 2023, 16:27

Жительница Сочи оштрафована за дискредитацию военных

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Суд приговорил жительницу Сочи Юлию Дейнеку к административному штрафу, признав ее виновной в дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию российской армии, после чего жителей страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали штрафовать по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Лазаревский райсуд Сочи оштрафовал местную жительницу Юлию Дейнеку, обвиненную в дискредитации армии. Подробности административного дела неизвестны, сообщает "Кавказ.Реалии"*.

Юлия Дейнека была обвинена по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающей штраф в 30 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда.

Напомним, 11 августа стало известно, что суд в Краснодарском крае оштрафовал местного депутата Сергея Деточкина, посчитав дискредитацией армии высказывания на похоронах мобилизованного бойца. Депутат в суде назвал себя жертвой оговора.

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Примечание:

"Житель Адлера арестован за неповиновение полиции", "Суд в Краснодаре отправил мужчину в колонию за "фейки" об армии", "Житель Новороссийска обвинен в дискредитации армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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