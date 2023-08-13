Жительница Сочи оштрафована за дискредитацию военных

13 августа 2023, 16:27

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Суд приговорил жительницу Сочи Юлию Дейнеку к административному штрафу, признав ее виновной в дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию российской армии, после чего жителей страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали штрафовать по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Лазаревский райсуд Сочи оштрафовал местную жительницу Юлию Дейнеку, обвиненную в дискредитации армии. Подробности административного дела неизвестны, сообщает "Кавказ.Реалии"*.

Юлия Дейнека была обвинена по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающей штраф в 30 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда.

Напомним, 11 августа стало известно, что суд в Краснодарском крае оштрафовал местного депутата Сергея Деточкина, посчитав дискредитацией армии высказывания на похоронах мобилизованного бойца. Депутат в суде назвал себя жертвой оговора.

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