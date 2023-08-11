КОАП, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

11 августа 2023, 11:29

Кубанский депутат оштрафован за дискредитацию армии

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Суд в Краснодарском крае оштрафовал местного депутата Сергея Деточкина, посчитав дискредитацией армии высказывания на похоронах мобилизованного бойца. Депутат в суде назвал себя жертвой оговора.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жителей страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали штрафовать по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Северский райсуд Кубани признал муниципального депутата Сергея Деточкина виновным в дискредитации армии и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Это первый публично известный на юге России случай привлечения парламентария по статье о дискредитации военных. Согласно протоколу, заявление на Деточкина написали чиновники местной администрации, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Карточка дела Сергея Деточкина на сайте райсуда обновлена сегодня, к ней прикреплен текст судебного решения, датированного 21 июля.

Согласно постановлению суда, 16 мая на кладбище станицы Северской во время прощания с погибшим в военной операции мобилизованным депутат "при публичном выступлении использовал в своих высказываниях призывы, направленные на дискредитацию" армии.

На заседании Деточкин вину не признал. "Пояснил, что его высказывания были перефразированы, считает, что заявитель А.А.И., таким образом сводит с ним счеты, поскольку Деточкин С.В. с коллегами по депутатскому корпусу обращались в прокуратуру по факту нарушений в избирательном процессе, а участником избирательного процесса был заявитель. Просил суд производство по делу прекратить за отсутствием состава административного правонарушения", - говорится в судебном акте.

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Примечание:

"Житель Адлера арестован за неповиновение полиции", "Суд в Краснодаре отправил мужчину в колонию за "фейки" об армии", "Житель Новороссийска обвинен в дискредитации армии".

Автор: "Кавказский узел"

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