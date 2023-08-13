Азербайджанские аналитики усомнились в эффективности обращения Армении в ООН

13 августа 2023, 09:55

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Чтобы признать, что жители Нагорного Карабаха имеют право передвигаться по Лачинскому коридору, Совбезу ООН придется придать международный статус Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года и обязать Армению выполнить все его пункты. Однако резолюцию может заблокировать Россия, считают опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 августа стало известно, что власти Армении обратились в Организацию Объединенных Наций с просьбой созвать заседание Совбеза из-за тяжелой гуманитарной обстановки в Нагорном Карабахе, возникшей в результате блокады Азербайджаном Лачинского коридора.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В Ереване и Степанакерте проходят акции протеста с требованием разблокировать дорогу.

Если совет безопасности (СБ) ООН узаконит право жителей Нагорного Карабаха свободно передвигаться по Лачинскому коридору, то в этом случае потребуется придать определенный статус Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, считает специалист в области международного права Вюгар Сеидли.

Трехстороннее заявление, имеет срок действия – 2025 год, если ни одна из сторон не выступит против продления действия документа. Но придав этому документу статус, Совбезу ООН придется обязать Ереван к выполнению всех его пунктов, в том числе условие, чтобы Армения вывела своих военных из Нагорного Карабаха и разблокировала коммуникации до Нахичевани, сказал Сеидли корреспонденту "Кавказского узла".

Вероятность принятия антиазербайджанской резолюции в Совете Безопасности ООН низкая, так как из 10 непостоянных членов Совбеза ООН активное политическое и экономическое сотрудничество с Азербайджаном имеют по меньшей мере два государства – Албания и ОАЭ, отметил директор информационного агентства Turan Мехман Алиев.

"Еще четыре страны – Габон, Гана, Мозамбик и Эквадор являются партнерами Азербайджана по Движению неприсоединения. Из пяти постоянных членов СБ ООН только Франция проголосует за проармянский проект резолюции", – сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Вероятно, Россия будет голосовать против проекта проармянской резолюции, так как Кремль против вмешательства третьих стран в урегулирование карабахского конфликта, так как стремится играть роль ключевого модератора между Баку и Ереваном, добавил он.

Аналитик напомнил, как в декабре 2022 года Россия заблокировала в СБ ООН проект резолюции Еревана и Парижа, в которой говорилось о блокаде Лачинского коридора.

У некоторых членов СБ ООН может быть предвзятое отношение к Азербайджану, так как они могут руководствоваться недостоверными сведениями о том, что в Нагорном Карабахе тяжелая гуманитарная обстановка, вызванная блокадой, заявил корреспонденту "Кавказского узла" депутат Милли меджлиса Арзу Нагиев.

Напомним, мнение о том, что Россия постарается помешать Армении добиться разблокировки Лачинского коридора, высказали также и опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

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