Армянские политологи оценили перспективы обращения Еревана в Совбез ООН

12 августа 2023, 20:00

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Призыв Еревана к Совбезу ООН в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе закономерен, но Россия постарается помешать Армении добиться разблокировки Лачинского коридора, предположили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа Армения обратилась в ООН с просьбой срочно созвать заседание Совета безопасности из-за тяжелой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В Ереване и Степанакерте проходят акции протеста с требованием разблокировать дорогу. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

В дополнении к письму на имя председателя Совбеза ООН, распространенном МИД Армении, говорится об ухудшении гуманитарной ситуации в результате блокады Нагорного Карабаха. "Приостановка гуманитарной помощи в сочетании с постепенным использованием ограниченных внутренних запасов, целенаправленным обстрелом сельхозрайонов азербайджанскими ВС привели к острой нехватке продовольствия и закрытию магазинов. Из-за нехватки основных продуктов питания и витаминов около 2 тысяч беременных женщин, около 30 тысяч детей, 20 тысяч пожилых людей и 9 тысяч инвалидов борются за выживание в условиях недоедания. Люди с хроническими заболеваниями, в том числе 4687 человек с диабетом и 8459 человек с заболеваниями системы кровообращения остались почти без лекарств. В сложившейся ситуации наблюдается рост смертности от ряда заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Уровень анемии среди беременных находящихся под медицинским наблюдением, в период с января по июль 2023 года достиг около 90%, что обусловлено неправильным питанием и отсутствием или недостатком соответствующих лекарственных средств", - говорится в дополнении к письму, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В Нагорном Карабахе существует угроза гибели людей, и Армения может представить гуманитарную ситуацию в Совбезе ООН, эта ситуация подпадает и под действия Конвенции по предупреждению геноцида, и под ситуации, предусмотренные Уставом ООН, которые могут привести к войне и представляют угрозу миру. Армения не может оставаться безучастной в случае попытки Азербайджана пойти на эскалацию в отношение армян Карабаха, сказал корреспонденту "Кавказского узла" политолог и правовед Андриас Гукасян.

Обращение Армении в Совбез ООН, по его словам, закономерный шаг. "У Армении есть повестка, если она будет грамотно представлена, то можно от СБ ООН ожидать конкретных решений, которые помогут преодолеть блокаду", - сказал он.

Гукасян добавил, что Совбез ООН является высшим органом этой организации, который уполномочен принимать решения о применении силы, санкций, о направлении международных войск для улучшении ситуации, и полномочия такие действия совершать принадлежать Совбезу ООН. И для этого, по его словам, Армения должна потребовать от СБ ООН прибегнуть к таким шагам.

"СБ ООБ ориентируется на то, с чем согласна сторона, которая обращается, на что она готова дать свое согласие. Готова ли Армения дать свое согласие на размещение международных миротворческих сил на территории Армении, на их прохождение, на соответствующую инфраструктуру для такого контингента, или Армения чего-то другого ждет от Совбеза ООН? Предшествующая логика, полемика между руководствами Армении и РФ, общая ситуация вокруг трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года по Карабаху диктуют руководству Армении считать, что присутствия российских [миротворческих] сил в Арцахе недостаточно для обеспечения мира и безопасности, и необходимо привлечение международных миротворцев", - сказал Гукасян корреспонденту "Кавказского узла".

Если же Армения не выступит с этим запросом, то, по словам политолога, ее обращение в Совбез ООН будет носить декларативный характер.

При этом в Совете безопасности присутствует Россия, которая выступает с проазербайджанских позиций и может в очередной раз наложить свое вето. И этот фактор, по мнению Гукасяна, будет иметь существенное значение в решении СБ ООН. "Так было и в ситуациях в Югославии, Ираке. Россия всегда ставит вето на решения против авторитарных и диктаторских режимов, когда есть необходимость предпринять какие-то международные совместные действия. РФ, будучи по характеру и типу власти диктаторской и авторитарной страной, солидарна со всеми авторитарными и криминальными диктатурами, и она всегда защищает их интересы", - отметил Гукасян.

Он предположил, что Россия попытается обнулить международное участие, и маловероятно, что удастся достичь какого-то действенного решения. Однако, по его словам, в таких случаях страны прибегают к обходным маневрам: например, обращаются напрямую к отдельным государствам, в том числе за присутствием военных сил. "Армения уже долгое время демонстрирует беспомощность в вопросе защиты собственных границ... Куда уж там, какую-то роль играть в деблокаде Арцаха? И в такой ситуации Армении, возможно, нужна не только военно-материальная помощь, а именно военное присутствие какого-то государства, чтобы чьи-то войска помогли разблокировать коридор. И то, что коридор придется разблокировать силой, это уже понятно", - заключил Андриас Гукасян.

Совбез ООН не примет конкретных мер в вопросе Арцаха, поскольку Россия, имеющая право вето, сведет на нет все возможные намерения Совбеза, считает и политолог, юрист-международник Ара Папян.

"Но отрицательный результат - тоже результат. Все же, там будут страны, которые будут выступать в поддержку Армении, включая Арцах. Кроме этого, Армения поймет окончательно, что Россия не является ее союзником", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Армения, по его словам, на основе двусторонних отношений может обратиться к отдельным странам и без решения СБ ООН с запросом на конкретные меры. Армения должна руководствоваться инициативой ООН, введенной в 2005 году ("Обязанность защищать"), и любая страна имеет право без решения ООН использовать военную силу или другие средства давления, пояснил Папян.

По его словам, существует в рамках этой инициативы четыре вида преступлений: геноцид или угроза геноцида, преступление против человечности, военные преступления и этнические чистки. В Нагорном Карабахе, по его мнению, все эти четыре вида преступлений совершаются.

На первом этапе эти страны могут деблокировать коридор, доставив гумпомощь воздушным путем. Потом они могут надавить на Азербайджан для открытия коридора дипломатическими методами. "А в конце концов я не исключаю жесткое давление как на Азербайджан, так и на самого [президента Азербайджана Ильхама] Алиева, включая санкции. Если счета Алиева будут блокированы в швейцарских банках, он легко уступит очень много", - сказал Папян.

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