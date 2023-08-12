Мобилизованный из Пятигорска погиб на Украине

12 августа 2023, 20:44

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Владислав Горемыкин погиб на Украине, сообщила администрация Пятигорска. C начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 163 военных со Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Кирилл Нелюбов и Юрий Колесников погибли на Украине, общее число погибших в ходе военной операции на Украине, гибель которых подтвердили власти, достигло 162.

Владислав Горемыкин погиб на Украине, сообщила администрация мэрии Пятигорска, отчитываясь о помощи вдове погибшего Александре. Горемыкин был мобилизован из Пятигорска 27 сентября 2022 года, 26 июня он погиб в селе Приютном Запорожской области. Однако по неизвестным причинам в морге Ростова-на-Дону смерть мужчины датировали 19 июня, из-за чего у вдовы возникли проблемы с оформлением пособия в связи со смертью мужа.



Власти Пятигорска заявили, что помогут вдове добиться внесения изменений в свидетельство о смерти бойца, в том числе привлекая юристов администрации, а если дело дойдет до суда - то мэрия поддержит вдову в суде, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Пятигорска от 11 августа.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 163 военных из Ставропольского края. Всего с начала военной операции власти и силовики к 20.30 мск 12 августа сообщили о гибели на Украине не менее 2400 жителей юга России, в том числе 1236 жителей СКФО и 1164 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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