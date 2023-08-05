Власти сообщили о гибели на Украине двух военных из Ставропольского края

05 августа 2023, 21:30

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Кирилл Нелюбов и Юрий Колесников погибли на Украине, сообщили главы двух округов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 162 военных из Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что Алексей Ляшенко стал 160-м военным из Ставропольского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Кирилл Нелюбов погиб в ходе военной операции на Украине, посмертно он награжден орденом Мужества, сообщил в своем telegram-канале ,сообщил глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко в своем Telegram-канале 4 августа.

Уроженец станицы Суворовской Юрий Колесников погиб на Украине, сообщил 4 августа в своем Telegram-канале глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко, отчитываясь о передаче родным погибшего ордена Мужества.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 162 жителей Ставропольского края. Всего с начала военной операции власти и силовики к 21.15 мск 5 августа сообщили о гибели на Украине не менее 2369 жителей юга России, в том числе 1225 жителей СКФО и 1144 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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