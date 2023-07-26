Власти сообщили о гибели на Украине военного из Ставропольского края

26 июля 2023, 21:53

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Алексей Ляшенко погиб на Украине, сообщил глава Арзгирского муниципального округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 160 военных со Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Максим Ганжа стал 159-м военным со Ставрополья, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец поселка Чограйский Алексей Ляшенко погиб на Украине, сообщил сегодня глава Арзгирского муниципального округа Алексей Палагута.

Алексей в 2012 году был призван на срочную службу, после начала военной операции на Украине отправился в зону военных действий добровольцем. Ему было 28 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале Палагуты.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 160 жителей Ставропольского края. Всего с начала военной операции власти и силовики к 22.00 мск 26 июля сообщили о гибели на Украине не менее 2311 жителей юга России, в том числе 1211 жителей СКФО и 1100 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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