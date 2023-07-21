21 июля 2023, 13:31

Житель Ставрополя погиб на Украине

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28-летний ставрополец Максим Ганжа погиб в зоне спецоперации на Украине. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине как минимум 159 военных из Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что Алексей Красавин стал 158-м военным со Ставрополья, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель Ставрополя Максим Ганжа погиб в зоне спецоперации на Украине. Он был выпускником электроэнергетического факультета СтГАУ. Ганжа служил в 247 полку, сообщил ректор аграрного вуза Владимир Ситников, слова которого приводит Newstracker.ru.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 159 жителей Ставропольского края. Всего с начала военной операции власти и силовики к 13:00 мск 21 июля сообщили о гибели на Украине не менее 2273 жителей юга России, в том числе 1206 жителей СКФО и 1067 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине военного из Ингушетии", "Два военных из Дагестана убиты на Украине", "Власти Ногайского района сообщили о гибели бойца на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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