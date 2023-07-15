Мобилизованный со Ставрополья убит в военной операции

15 июля 2023, 18:48

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Алексей Красавин погиб на Украине, сообщил глава Орловского территориального округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 158 военных из Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что Артур Шигалулов стал 157-м военным со Ставрополья, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Алексей Красавин в 2014 году закончил школу в селе Горнозаводское, затем получил специальность газоэлектросварщика. В 2017 году был призван на срочную службу. После окончания службы жил и работал в Ессентуках. Был мобилизован осенью 2022 года, погиб 7 июля. Ему было 24 года, сообщил 12 июля глава Орловского территориального округа Кировского района Александр Дядюк на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 158 силовиков из Ставропольского края. Всего с начала военной операции власти и силовики к 18.40 мск 15 июля сообщили о гибели на Украине не менее 2240 жителей юга России, в том числе 1198 жителей СКФО и 1042 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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