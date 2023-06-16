Артур Шигалугов. Фото: Телеграм-канал Алексея Палагута

16 июня 2023, 20:22

Боец "Вагнера" со Ставрополья погиб в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Артур Шигалугов погиб на Украине, сообщил глава Арзгирского муниципального округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 157 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что  Илья Дегтярев и Тимур Шахбанов погибли на Украине. Общее число силовиков из Ставропольского края, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 156.

Уроженец села Серафимовского, боец ЧВК "Вагнер" Артур Шигалугов погиб на Украине 23 мая. Ему было 36 лет, контракт с ЧВК "Вагнер" подписал в этом году. 15 июня его матери была передана награда, сообщил глава Арзгирского муниципального оруга Алексей Палагута.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 157 силовиков из Ставропольского края. Всего с начала военной операции власти и силовики к 20.20 мск 16 июня сообщили о гибели на Украине не менее 2097 жителей юга России, в том числе 1126 жителей СКФО и 971 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Стало известно о гибели двух уроженцев Ингушетии на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине четырех бойцов из Волгоградской области", "Силовик из Дагестана погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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