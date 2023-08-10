Апелляционный суд оставил азербайджанского активиста Мамедова под арестом

10 августа 2023, 16:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Член правления движения "Демократия 1918" Афияддин Мамедов отверг предъявленные ему обвинения и заявил о нарушении своего права на защиту, но суд в Баку оставил в силе решение об аресте на 30 суток, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа член правления движения "Демократия 1918" (D-18) Афияддин Мамедов, который возглавляет Конфедерацию профсоюзов при этой организации, был задержан силовиками. Соратники Мамедова связали задержание с его профсоюзной деятельностью. В полиции сообщили, что Мамедов арестован на 30 суток. Защита выяснила, что в отношении Мамедова вынесены два судебных решения: о штрафе на 500 манатов (около 300 долларов США) за "невыполнение требований в связи исполнением решений суда и иных органов" и об аресте на 30 суток за "неподчинение законным требованиям полиции". В знак протеста 2 августа Мамедов объявил голодовку, он также требовал соблюдать его право на телефонные звонки. Защита подала апелляцию на решение об аресте и жалобу на задержание Мамедова и присуждение ему штрафа. 5 августа он прекратил голодовку после уговоров соратников и обеспечения его прав на телефонные разговоры в изоляторе.

Мамедов подвергался преследованиям и ранее. В феврале 2023 года суд в Баку арестовал его на 30 суток после акции в поддержку активиста Бахтияра Гаджиева, признав виновным в мелком хулиганстве. В ноябре 2022 года Афияддин Мамедов был арестован на 30 суток по обвинению в неподчинении силовикам. Он заявил, что был избит силовиками после задержания.

В Бакинском апелляционном суде сегодня состоялось рассмотрение жалобы Мамедова на административный арест, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова. По ее словам после получения на руки решения суда первой инстанции об аресте Мамедова выяснилось, что он был арестован по двум статьям Кодекса об административных правонарушений Азербайджана - о мелком хулиганстве (статья 510.1) и неподчинении законным требованиям полиции (статья 535.1)

По версии полиции, Мамедов на улице "безадресно нецензурно выражался", а когда сотрудники правоохранительных органов ему сделали замечание он "не подчинился". "Афияддин Мамедов отверг эти обвинения. Он сказал, что его задержали возле станции метро «Ахмедли» в Хатаинском районе, а в протоколе местом задержания указывается Ясамальский район. Кроме показаний самих полицейских других доказательств против Мамедова представлено не было. Суд оставил без удовлетворения ходатайство о запросе записей с камер видеонаблюдения вокруг места, где Мамедов был задержан", - рассказала адвокат.

По ее словам, Мамедов также заявил о нарушении его прав на защиту. "Мамедов после задержания просил пригласить его адвоката, но это не было сделано. Более того, в протоколе указали, что он сам якобы отказался от адвоката и таким образом ему не дали и защитника по назначению. В протоколе о задержании вместо него подписался другой человек", - отметила Садыгова.

Однако апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на арест. "Поскольку по административным делам апелляционный суд является высшей инстанцией, мы обратимся уже в ЕСПЧ для признания нарушения прав Мамедова в перспективе и назначения ему компенсации за неправомерное лишение свободы", - подчеркнула Садыгова.

Глава Движения "Демократия 1918" Ахмед Мамедли сообщил, что суд провел слушания по жалобе Мамедова "фактически в закрытом режиме". "Согласно законодательству, процесс должен был быть открытым. Но журналистов и членов группы общественной поддержки не пустили в суд. Это нарушение принципа гласности суда и законодательства. Сотрудники охраны сослались на некое "указание никого не пускать"", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

В суде подтвердили информацию, об отказе удовлетворить жалобу Мамедова. При этом представитель суда не прокомментировал причины не допуска в суд журналистов и активистов отметив, что данный вопрос не в его компетенции.

По версии полиции, Мамедов "был задержан в связи с объявлением его в розыск из-за неуплаты долговых обязательств, установленных судом". Об этом ранее сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана Ибрагим Амирасланлы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.