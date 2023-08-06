Установлены личности 12 погибших в Шови

06 августа 2023, 22:29

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Шестерых погибших опознали члены их семей, личности еще шестерых установлены с помощью тестов ДНК.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 августа на курорте Шови были найдены тела еще шести человек, и общее число погибших достигло 18. Шесть из них были опознаны, для идентификации остальных власти Грузии решили провести тесты ДНК.

3 августа оползень сошел рядом с гостиницей Sunset Shove и накрыл большую часть территории курорта Шови. Были разрушены дорога и мост, 210 человек были эвакуированы. В Грузии 7 августа объявлен днем национального траура. Спасателям не хватает вертолетов для эвакуации людей, заявили омбудсмен и оппозиционные политики.

Идентифицированы 12 лиц из числа погибших в результате стихии в Шови, сообщил мажоритарный депутат от Рача-Лечхуми - Квемо Сванети Гоча Энукидзе. "12 идентифицированы. 6 опознали семьи, 6 идентифицированы полицией...Анализ ДНК делается абсолютно всем, даже в случае опознания", - приводит слова депутата издание "Грузия онлайн".

В Раче идет мобилизация добровольцев – молодежь сейчас готовит палатки для спасателей и солдат. Те, кто участвует в поисковых операциях, смогут питаться и обогреваться в этих местах, сообщает "ТВ Формула".

Партия «Лело» призвала прокуратуру Грузии немедленно опубликовать заявление о том, начато ли расследование трагедии. Необходимо определить, что стало причиной оползня и селя, а затем следствие определит, можно ли спасти жизни людей, заявил сегодня брифинге представитель партии, передает корреспондент "Кавказского узла".

НПО "Зеленая альтернатива" в распространенном сегодня релизе потребовало усилить мониторинг всех возможных источников опасности в районе, внедрить эффективную систему оповещения населения об угрозе, разработать планы своевременной эвакуации граждан.

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