Омбудсмен и оппозиция заявили о нехватке техники для спасения людей в Шови

04 августа 2023, 19:01

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В спасательной операции в Шови задействовано более 400 человек, заявило МВД. Спасателям не хватает вертолетов для спасения людей, заявили омбудсмен и оппозиционные политики Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа оползень сошел рядом с гостиницей Sunset Shove на курорте Шови, были разрушены дорога и мост. Оползень накрыл большую часть территории курорта, сообщил представитель властей Грузии. Спасатели обнаружили тела 11 погибших, местонахождение 25 человек не удалось установить, 210 человек эвакуированы. В Грузии 7 августа объявлен национальный траур.

В поисково-спасательной операции задействованы 400 пожарных, подразделения полиции, беспилотники, спецтехника и вертолеты пограничной полиции Службы по чрезвычайным ситуациям. К работам также привлечена группа кинологов Службы по чрезвычайным ситуациям, сообщило сегодня МВД Грузии.

Поисково-спасательные мероприятия проходят в разных местах одновременно, сообщил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. "Наши спасатели видели трупы в нескольких местах, в радиусе около 200-300 метров, но из-за того что невозможно подойти к ним, поиск задерживается. В этот момент вылетел вертолет, который перевезет погибших в Кутаиси. Там пройдет опознание", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова в эфире "Мтавари архи".

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани выразил соболезнования членам семей погибших. "К сожалению, в очередной раз стала очевидна нехватка технических средств, необходимых для помощи в подобных случаях, что напрямую связано с жизнью и здоровьем людей", - отметил он.

В спасательных работах задействованы всего два вертолета, отметил член "Единого национального движения" Ираклий Надирадзе. "Вина Гарибашвили и олигарха Иванишвили в том, что они за 11 лет не обеспечили страну нужным количеством вертолетов, соответствующей спецификации, которые бы использовались в такой ситуации", - привело его слова агентство "Грузия Online".

Еще в 2022 году премьер-министр заявил, что государство приобретет три спасательных вертолета, напомнил член "Лело" Тамаз Датунашвили. "Сложно полагаться на советскую технику и чувствовать себя в безопасности", — приводятся его слова в публикации.

Жители Шови на видео, опубликованном телекомпанией "Пирвели", заявили, что нашли тела погибших в 06.00 утра, однако к 15.00 дня их так и не забрали. "Мы нашли эти тела вместе со спасателями, сейчас 15.00, и никто не приезжает, чтобы забрать тела. Тела лежат уже несколько часов на солнце, и никто даже не вспоминает, что их надо перевезти", - говорит один из мужчин по телефону, стоя на фоне как минимум четырех черных мешков.

Геолог Национального агентства окружающей среды Мераб Гаприндашвили в связи со стихией, произошедшей в Шови 3 августа, заявил "Интерпрессньюс", что стихия развилась в результате стечения многих природных факторов, и опасности ее повторения нет.

"Одновременно произошли геологические и гидрометеорологические явления. В частности, в верховьях реки есть два ледника, которые интенсивно тают. С этим совпали обильные осадки. Берега размылись, активизировались оползневые процессы так называемого берегового типа. Все это переросло в сель. Природного явления подобного масштаба в Западной Грузии еще не было, если не считать землетрясения 1991 года в зоне Рача-Имерети. Геологи и гидрологи министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства в кратчайшие сроки прибыли в зону стихии и приступили к работам, сегодня работают шесть групп. На данном этапе опасности повторения нет", - сказал Мераб Гаприндашвили.

Шо́ви бальнео-климатический курорт в Грузии. В советские времена его посещало много туристов из России. Расположен в 25 километрах северо-восточнее районного центра Они на склонах Главного Кавказского хребта около перевала Мамисон, в долине реки Чанчахи (бассейн Риони), в семи километрах от границы с Россией (Северная Осетия).

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