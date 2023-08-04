Последствия оползня в Шови. Скриншот видео телеканала "Формула" https://t.me/NGnewsgeorgia/8859

04 августа 2023, 19:01

Омбудсмен и оппозиция заявили о нехватке техники для спасения людей в Шови

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В спасательной операции в Шови задействовано более 400 человек, заявило МВД. Спасателям не хватает вертолетов для спасения людей, заявили омбудсмен и оппозиционные политики Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа оползень сошел рядом с гостиницей Sunset Shove на курорте Шови, были разрушены дорога и мост. Оползень накрыл большую часть территории курорта, сообщил представитель властей Грузии. Спасатели обнаружили тела 11 погибших, местонахождение 25 человек не удалось установить, 210 человек эвакуированы. В Грузии 7 августа объявлен национальный траур.

В поисково-спасательной операции задействованы 400 пожарных, подразделения полиции, беспилотники, спецтехника и вертолеты пограничной полиции Службы по чрезвычайным ситуациям. К работам также привлечена группа кинологов Службы по чрезвычайным ситуациям, сообщило сегодня МВД Грузии.

Поисково-спасательные мероприятия проходят в разных местах одновременно, сообщил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. "Наши спасатели видели трупы в нескольких местах, в радиусе около 200-300 метров, но из-за того что невозможно подойти к ним, поиск задерживается. В этот момент вылетел вертолет, который перевезет погибших в Кутаиси. Там пройдет опознание", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова  в эфире "Мтавари архи".

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани выразил соболезнования  членам семей погибших. "К сожалению, в очередной раз стала очевидна нехватка технических средств, необходимых для помощи в подобных случаях, что напрямую связано с жизнью и здоровьем людей", - отметил он.

В спасательных работах задействованы всего два вертолета, отметил  член "Единого национального движения" Ираклий Надирадзе. "Вина Гарибашвили и олигарха Иванишвили в том, что они за 11 лет не обеспечили страну нужным количеством вертолетов, соответствующей спецификации, которые бы использовались в такой ситуации", - привело его слова агентство "Грузия  Online".

Еще в 2022 году премьер-министр заявил, что государство приобретет три спасательных вертолета, напомнил член "Лело" Тамаз Датунашвили. "Сложно полагаться на советскую технику и чувствовать себя в безопасности", — приводятся его слова в публикации.

Жители Шови на видео, опубликованном телекомпанией "Пирвели", заявили, что нашли тела погибших в 06.00 утра, однако к 15.00 дня их так и не забрали. "Мы нашли эти тела вместе со спасателями, сейчас 15.00, и никто не приезжает, чтобы забрать тела. Тела лежат уже несколько часов на солнце, и никто даже не вспоминает, что их надо перевезти", - говорит один из мужчин по телефону, стоя на фоне как минимум четырех черных мешков.

Геолог Национального агентства окружающей среды Мераб Гаприндашвили в связи со стихией, произошедшей в Шови 3 августа, заявил "Интерпрессньюс", что стихия развилась в результате стечения многих природных факторов, и опасности ее повторения нет. 

"Одновременно произошли геологические и гидрометеорологические явления. В частности, в верховьях реки есть два ледника, которые интенсивно тают. С этим совпали обильные осадки. Берега размылись, активизировались оползневые процессы так называемого берегового типа. Все это переросло в сель. Природного явления подобного масштаба в Западной Грузии еще не было, если не считать землетрясения 1991 года в зоне Рача-Имерети. Геологи и гидрологи министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства в кратчайшие сроки прибыли в зону стихии и приступили к работам, сегодня работают шесть групп. На данном этапе опасности повторения нет", - сказал Мераб Гаприндашвили.

Шо́ви бальнео-климатический курорт в Грузии. В советские времена его посещало много туристов из России. Расположен в 25 километрах северо-восточнее районного центра Они на склонах Главного Кавказского хребта около перевала Мамисон, в долине реки Чанчахи (бассейн Риони), в семи километрах от границы с Россией (Северная Осетия).

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Жители Грузии после стихии заявили об отсутствии помощи властей", "Сельчане в Аджарии остались без жилья после схода оползней", "Пять семей эвакуированы после оползня в Аджарии".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 августа 2023, 19:41

04 августа 2023, 18:08

  • Суд в Сочи приговорил мобилизованного за дезертирство

    Мобилизованный житель Москвы Алексей Смородинский оставил часть после сообщения об ухудшении здоровья матери, а также опасаясь отправки в зону военной операции. Военный суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам колонии.

04 августа 2023, 17:19

  • Проект памятника Алиеву в Махачкале вызвал недовольство горожан

    Спустя более чем 20 дней после начала опроса мэрии Махачкалы о проекте памятника Гейдару Алиеву в Telegram-канале мэрии проголосовало менее 1850 человек, большинство комментаторов высказалось против его установки. Жители Махачкалы, опрошенные "Кавказским узлом", заявили, что не знают о связи Алиева с Дагестаном, а городу нужны прежде всего скверы.

04 августа 2023, 16:25

04 августа 2023, 15:36

  • Лейтенант из Астраханской области убит на Украине

    Денис Олейников погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Ахтубинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 173 военных из Астраханской области.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи