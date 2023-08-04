До 11 человек выросло число погибших при сходе оползня в Грузии

04 августа 2023, 16:25

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Спасатели нашли на курорте Шови, на который 3 августа сошел оползень, тела еще пяти погибших, судьба 25 человек остается неизвестной. 7 августа объявлено в Грузии днем траура.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа оползень сошел рядом с гостиницей Sunset Shove на курорте Шови, были разрушены дорога и мост. Оползень накрыл большую часть территории курорта, сообщил представитель властей Грузии. Спасатели обнаружили тела шести погибших, 210 человек эвакуированы.

Число погибших в результате схода оползня в Шови увеличилось до 11, сообщило сегодня "Интерпрессньюс" со ссылкой на МВД Грузии.

В розыске в зоне схода оползня в Шови остаются 25 человек, за ночь число людей, чья судьба неизвестна, сократилось вдвое, проинформировало агентство "Новости Грузия" со ссылкой на министра здравоохранения Грузии.

Издание "Горные новости" распространило видеозапись с места событий. Местные жители просят пустить их в зону бедствия, однако оно оцеплено полицией, следует из видео.

Сотрудники Красного Креста мобилизованы для поддержки аварийно-спасательных служб и жертв стихийного бедствия, сообщил сегодня европейский офиса Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. "Десятки людей пострадали и несколько погибли в результате оползней в Грузии. Дороги и мосты разрушены. Группы Грузинского Красного Креста мобилизованы для оказания поддержки экстренным службам и пострадавшим первичной помощью, водой и другими необходимыми предметами", - привела заявление организации телекомпания "Рустави 2".

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура из-за катастрофы в Шови, сообщило сегодня "Мтавари архи".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семьям погибших. "Я хочу выразить соболезнования семьям погибших и помолиться с теми семьями, которые все еще ждут, когда пропавшие люди окажутся живыми", — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Как отметила Зурабишвили, это трагедия для всей Грузии, которую разделяет каждый гражданин. "Мы знаем, как объединиться перед лицом трагедии, и сегодня очень важно, чтобы мы объединились, чтобы сделать все возможное для помощи людям пережить это трудное время", перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Зурабишвили в эфире "Общественного вещателя".

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