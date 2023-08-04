Число погибших при сходе оползня в Грузии выросло до шести

04 августа 2023, 11:13

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Найдены тела еще четырех погибших при сходе оползня на курорте Шови, сообщила полиция Грузии. Из зоны бедствия, по данным властей, эвакуированы 210 человек.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа оползень сошел рядом с гостиницей Sunset Shove на курорте Шови, были разрушены дорога и мост, два человека погибли.

Из зоны схода оползня были эвакуированы на вертолетах 3 августа около 70 человек, сегодня – еще около 80 человек. Оползень накрыл большую часть территории курорта, сообщил представитель властей Грузии.

В зоне схода оползня найдены тела еще четырех человек, сообщило МВД Грузии. Таким образом, по официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли шесть человек, информирует телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Одна из жительниц Рачи, сообщила, что в зоне бедствия остались ее сын и трое внуков, с которыми она не может связаться. "Ищу сына и троих внуков. Живы они или мертвы, ничего не знаю. Они приехали [отдыхать] на две недели", - рассказала женщина в телесюжете "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Поисково-спасательная операция продолжается, но продвигается медленно из-за толстого слоя земли, сообщил начальник Службы по чрезвычайным ситуациям Темур Мгебришвили.

"Там, где стояли коттеджи, там практически ничего нет. Есть фрагменты коттеджей, но мы еще не добрались до коттеджей, потому что они накрыты очень толстым слоем земли", - сказал Мгебришвили в эфире телеканала "Формула".

По словам губернатора региона Папуны Маргвелидзе, сегодня вертолеты девятью рейсами эвакуировали 140 человек, а всего 210 человек были перевезены в безопасное место. "Некоторые уже покинули территорию муниципалитета Они", - сказал Маргвелидзе в эфире "Формулы".

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