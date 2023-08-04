Около 80 человек эвакуированы из зоны схода оползня в Грузии

04 августа 2023, 09:28

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Спасатели возобновили эвакуацию людей из зоны схода оползня на курорте Шови и вывезли на вертолетах еще около 80 человек.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа оползень сошел рядом с гостиницей Sunset Shove на курорте Шови, были разрушены дорога и мост, два человека погибли. Из зоны схода оползня были эвакуированы на вертолетах около 70 человек.

Эвакуация людей из Шови была возобновлена сегодня утром, вывезены, по данным МВД, еще до 80 человек, сообщил телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Объем оползня составил до 3 млн кубометров, но на участке работают лишь две единицы техники, поскольку привлечь больше техники нет возможности, сообщил замначальника управления региональных связей правительства Грузии Мераб Гамкрелидзе.

"Там работает две единицы техники, к сожалению, потому что больше невозможно. Стараются расчистить дорогу, чтобы добраться до коттеджей, потому что там больше шансов найти людей. Спасатели стараются как можно дальше исследовать места, откуда поступают сообщения о том, что там могут быть пропавшие граждане", - сказал Гамкрелидзе в эфире телеканала «Имеди», который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

По словам Гамкрелидзе, оползень накрыл большую часть курорта Шови. "Большая часть Шови, окружающая территорию Sunset Shove, полностью покрыта оползнем", - сообщил он.

В поисково-спасательной операции участвуют до 400 пожарных-спасателей и сотрудников различных подразделений МВД, сообщило МВД Грузии. "Сегодня с 06:00 к спасательным мероприятиям подключились два вертолета пограничной полиции, на месте также мобилизована соответствующая техника. На месте происшествия также работают сотрудники департамента полиции Имерети, Рачи-Лечхуми и Квемо Сванети, а также патрульной полиции. К спасательной операции подключена группа кинологов Службы управления чрезвычайными ситуациями, которые работают в зоне стихии со специально обученными собаками", - цитирует сообщение ведомства "ИнтерпрессНьюс".

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