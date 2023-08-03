Два человека погибли при сходе оползня в Грузии

03 августа 2023, 22:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели обнаружили тела двух погибших на курорте Шови, более 70 человек эвакуированы, спасательная операция будет продолжаться всю ночь, заявило МВД Грузии. Эвакуированных временно разместят в гостиницах города Они, сообщил мэр.

Как писал "Кавказский узел", рядом с гостиницей на курорте Шови в Грузии сошел оползень, разрушены дорога и мост. Часть местных жителей и туристов эвакуирована.

Спасатели обнаружили тела двух человек в зоне схода оползня в Шови сообщило сегодня телекомпания "Мтавари архи" со ссылкой на МВД Грузии.

С территории стихийного бедствия эвакуированы около 70 человек, вертолеты пограничной полиции выполнили три полета. Спасательная операция будет продолжаться непрерывно в течение всей ночи, в ней задействованы около 400 человек, сообщила телекомпания "Формула" со ссылкой на ведомство.

Оползень в Шове начался около четырех часов дня. Земля начала двигаться с вершины горы, затем масса земли обрушилась в реку. Река вышла из берегов и разрушила мосты. На кадрах, показанных в эфире телекомпании, видно, как река несет громадные деревья. Очевидец рассказал, что река унесла его машину и он едва успел спастись.

Эвакуированных из зоны бедствия людей, временно разместят в гостиницах, расположенных в городе Они, сообщил мэр муниципалитета Они Серго Хидашели в эфире "Рустави 2". "Первый этап – это самое главное, доставить граждан в безопасное место. Потом начнутся другие работы и убытки будут подсчитаны", - перевел его слова корреспондент "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.