03 августа 2023, 22:18

Два человека погибли при сходе оползня в Грузии

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Спасатели обнаружили тела двух погибших на курорте Шови, более 70 человек эвакуированы, спасательная операция будет продолжаться всю ночь, заявило МВД Грузии. Эвакуированных временно разместят в гостиницах города Они, сообщил мэр.

Как писал "Кавказский узел", рядом с гостиницей на курорте Шови в Грузии сошел оползень, разрушены дорога и мост. Часть местных жителей и туристов эвакуирована.

Спасатели обнаружили тела двух человек в зоне схода оползня в Шови сообщило сегодня телекомпания "Мтавари архи" со ссылкой на МВД Грузии.

С территории стихийного бедствия эвакуированы около 70 человек, вертолеты пограничной полиции выполнили три полета. Спасательная операция будет продолжаться непрерывно в течение всей ночи, в ней задействованы около 400 человек, сообщила телекомпания "Формула" со ссылкой на ведомство.

Оползень в Шове начался около четырех часов дня. Земля начала двигаться с вершины горы, затем масса земли обрушилась в реку. Река вышла из берегов и разрушила мосты. На кадрах, показанных в эфире телекомпании, видно, как река несет громадные деревья. Очевидец рассказал, что река унесла его машину и он едва успел спастись.

Эвакуированных из зоны бедствия людей, временно разместят в гостиницах, расположенных в городе Они, сообщил мэр муниципалитета Они Серго Хидашели в эфире "Рустави 2". "Первый этап – это самое главное, доставить граждан в безопасное место. Потом начнутся другие работы и убытки будут подсчитаны", - перевел его слова корреспондент "Кавказского узла".

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Примечание:

"11 поездов задержаны из-за схода оползня в Грузии", "Сельчане в Аджарии остались без жилья после схода оползней", "Жители Грузии после стихии заявили об отсутствии помощи властей", 

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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