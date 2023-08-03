Оползень на курорте Шови в Грузии. Фото: https://report.az/ru/v-regione/v-gruzii-16-chelovek-okazalis-zablokirovany-v-gostinice-v-rezultate-opolznya/

03 августа 2023, 18:48

Жители Шови и туристы эвакуированы после оползня в курортной зоне

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Рядом с гостиницей на курорте Шови в Грузии сошел оползень, разрушены дорога и мост. Часть местных жителей и туристов эвакуированы.

Оползень сошел в Раче, инцидент произошел возле отеля "Сансет Шови". В результате оползня в Шови повреждены дорога и мост, сообщил представитель Рача-Лечхуми и Квемо Сванетского полицейского управления Георгий Сантеладзе. "Информации о погибших и пострадавших у нас нет. На месте мобилизованы соответствующие силы, начата спасательная операция", - перевел его слова корреспондент "Кавказского узла" в эфире телекомпании "Рустави 2".

Сотрудники экстренных служб связываются с людьми, которые отрезаны оползнем, сообщил губернатор Рача Папуна Маргвелидзе. "В первую очередь необходимо будет эвакуировать граждан, в связи с этим мы разрабатываем план", - привело его слова агентство "Грузия Online".

Из зоны бедствия вывезено 12 человек, из них пять детей, всего оползнем отрезаны около 40 человек, сообщило агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

В отеле отдыхали туристы, в том числе иностранцы, сообщило сегодня агентство "Спутник Грузия".

К месту происшествия летят два полицейских вертолета, спасатели Службы по чрезвычайным ситуациям и представители других подразделений полиции, сообщило сегодня МВД Грузии.

"Мтавари архи" и "ТВ Формула" показали кадры заполненного жижей и камнями двор гостиницы. Сотрудники гостиницы находятся на крыше и следят за передвижением оползня, следует из видеозаписей.

Оползень повредил линии электропередач, без электричества остались Шови и село Глола, сообщила компания "Энерго-Про Грузия". "В Раче из-за оползня в результате аварии были отключены линии электропередач. В настоящее время электричество не подается только на курорт Шови и поселок Глола. Другие деревни муниципалитета Они стабильно снабжаются электричеством. В данное время наблюдается движение оползня, что затрудняет начало восстановительных работ", - привело слова представителя компании "Мтавари архи".

"Кавказский узел" также писал, что утром 2 июля руководство "Грузинской железной дороги" объявило, что оползень повредил железнодорожные пути около села Марели на западе Грузии, из-за чего временно приостановлено движение поездов из Тбилиси в Батуми, Зугдиди и Поти, а также из Батуми в Ереван.

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Примечание:

"Сельчане в Аджарии остались без жилья после схода оползней", "Жители Грузии после стихии заявили об отсутствии помощи властей", "Пять семей эвакуированы после оползня в Аджарии".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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