Движение поездов приостановлено на Западе Грузии из-за оползня

02 июля 2023, 08:49

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Оползень повредил железнодорожные пути около села Марели на Западе Грузии, из-за чего временно приостановлено движение поездов, следующих из Тбилиси в Батуми, Зугдиди и Поти, а также из Батуми в Ереван, сообщило руководство "Грузинской железной дороги".

По данным руководство компании "Грузинская железная дорога", в результате проливных дождей сошел оползень около села Марели, которое находится в Имеретии. Оказались повреждены железнодорожные пути. Из-за этого компания была вынуждена приостановить движение поездов на этом участке.

"Несмотря на то, что бригады "Грузинской железной дороги" полностью мобилизованы и работают над восстановлением движения, точное время возобновления движения по причинам, не зависящим от компании, неизвестно", – сказано в сообщении компании, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Уточняется, что приостановлено движение поездов по маршрутам Тбилиси – Батуми, Тбилиси – Поти, Батуми – Тбилиси, Зугдиди – Тбилиси и Батуми – Ереван.

Из-за инцидента в селе Марели поезда, курсирующие по этим направлениям, будут доезжать до ближайшей станции. При желании пассажира могут вернуться на начальную станцию. Эта поездка будет бесплатной. "Задержки поездов в последние дни вызваны плохой погодой и обильными осадками на Западе страны", – подчеркнуло руководство "Грузинской железной дороги".

"Кавказский узел" также писал, что 17 июня непогода нанесла ущерб жителям Гурджаани на востоке Грузии. Они несколько дней оставались без воды, света и газа после сильного ливня, в результате которого были повреждены жилые дома и размыты дороги. Урон домам и инфраструктуре оказался сильным из-за неработающих ливневок, заявила местная жительница.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня административном центре Имеретии городе Кутаиси ясная погода, температура воздуха оставляет +29 градусов, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 3 июля также ожидается ясная погода, температура воздуха понизится до +17 градусов, скорость ветра – до 3 метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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