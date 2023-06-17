Последствия непогоды в Гурджаани. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=C5wfsSRI5HY

17 июня 2023, 10:32

Непогода нанесла ущерб жителям Гурджаани

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Жители города Гурджаани на востоке Грузии несколько дней остаются без воды, света и газа после сильного ливня, в результате которого были повреждены жилые дома и размыты дороги. Урон домам и инфраструктуре оказался сильным из-за неработающих ливневок, считает местная жительница.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 июня после ливней в Лентехи и Гори вышли из берегов реки, в результате были разрушены мосты, жители нескольких сел остались без транспортного сообщения с внешним миром. В Гурджаани вода затопила центральные улицы и первые этажи зданий.

В Гурджаани продолжаются работы по устранению последствий стихии, местные жители остаются без электричества, воды и газа. В результате паводка была размыта центральная улица населенного пункта и затоплены жилые дома, аптеки, магазины, значительно оказалась повреждена инфраструктура, сказано в репортаже телеканала "Мтавари Архи", перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

"Вода ворвалась в магазин таким сильным потоком, что я сама еле успела выскочить. Конечно, все продукты в моем магазине испорчены на 100%", – сказала в эфире телеканала продавец местного магазина, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Еще одна местная жительница рассказала, что вода подтопила первый этаж ее дома, а также затопила подвал. "Мы вызвали спасателей, но у них не работали насосы и они ничем нам не помогли. Если бы дренажные системы работали, то такого бы не случилось", – сказала жительница Гурджаани, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Всего в муниципалитете Гурджаани от паводка пострадали жители нескольких деревень. По словам одного из местных фермеров, были повреждены виноградники. "Таких ливней я не видел", – сказал в эфире телеканала "Рустави 2" фермер, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

В Гурджаани продолжается восстановление инфраструктуры, подача воды, света и газа жителям возобновится в ближайшее время, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Илья Бегиашвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Гурджаани переменная облачность при температуре +28 градусов и скорости ветра 4 метра в секунду. В ночь на 18 июня также ожидается переменная облачность  температура воздуха снизится до +18 градусов, скорость ветра – до 2 метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Жители Грузии после стихии заявили об отсутствии помощи властей", "Сельчане в Аджарии остались без жилья после схода оползней", "Ураган повредил дома жителей Аджарии".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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