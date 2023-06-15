Жители грузинских сел отрезаны от внешнего мира после ливней

15 июня 2023, 20:24

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После ливней в Лентехи и Гори вышли из берегов реки, разрушены мосты, жители нескольких сел остались без транспортного сообщения с внешним миром. В Гурджаани вода затопила центральные улицы и первые этажи зданий, а град уничтожил виноградники, сообщили местные власти.

В результате сильного дождя в муниципалитете Лентехи - общинах Ланчхути, Чихареши и Жахундри пострадала инфраструктура. Мост у деревни Захундери унесла разлившаяся река, оставив сельчан отрезанными от внешнего мира. Повреждены опоры центрального моста, что создает опасность обрушения. Кроме того, разлившаяся река разрушила понтонную переправу, и население Верхнего Шкеди также оторвано от внешнего мира, сообщил сегодня корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию телекомпании "Рустави-2".

Также повреждена центральная дорога в село Ахалшени. У 10 семей затоплены первые этажи домов, повреждены насаждения.

Мэрия Лентехи создала комиссию по оказанию помощи при стихийных бедствиях, которая займется оценкой ущерба, ведутся работы по ликвидации последствий.

В муниципалитете Гори река Тана разлилась и разрушила пешеходные мосты, жители не имеют сообщения с внешним миром, сообщила телекомпания "Пирвели".

В результате разлива рек Ахталисхеви и Навтисхеви вода вышла из русла и течет по нескольким центральным улицам города Гурджаани в Кахетии. Затоплены автомобили, первые этажи и дворы жилых домов. На улице Свободы вода затопила первые этажи зданий. В результате стихии пострадали также несколько сел муниципалитета. Град уничтожил виноградники и фруктовые сады. Власти отчитались, что на месте мобилизованы все экстренные службы, ведутся работы по откачке воды и очистке дорог, сообщило сегодня агентство "Интерпрессньюс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Лентехи идет дождь, температура воздуха составляет +22 градуса, скорость ветра - 3 метра в секунду. В ночь на 16 июня дождь продолжится, температура воздуха понизится до +15 градусов, скорость ветра - до 1 м/с. В Гурджаани сегодня днем также идет дождь при температуре + 27 градусов и скорости ветра 4 метра в секунду. Ночью дождь продолжится, температура снизится до + 20 градусов, а скорость ветра - до 3 метров в секунду Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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