Спасатели в Шови. Скриншот фото Telegram-канала NewsGeorgia от 05.08.23,https://t.me/NGnewsgeorgia/8890

05 августа 2023, 20:45

Тела еще двух погибших обнаружены в Шови

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели с начала поисковых работ на курорте Шови в Грузии, обнаружили тела 17 погибших, более 20 человек остаются без вести пропавшими. Среди погибших после схода оползня гражданка России Ксения Тричева.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Шови было найдено тела четверых человека, таким образом, число погибших возросло до 15 человек. Шесть из них опознаны, для идентификации остальных власти Грузии решили провести тесты ДНК.

3 августа оползень сошел рядом с гостиницей Sunset Shove и накрыл большую часть территории курорта Шови. Были разрушены дорога и мост, 210 человек были эвакуированы. В Грузии 7 августа объявлен днем национального траура. Спасателям не хватает вертолетов для эвакуации людей, заявили омбудсмен и оппозиционные политики.

Служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что сегодня обнаружено тело еще одного мужчины. "Все тела обнаружены на одной и той же локации коттеджей", - заявил глава службы по чрезвычайным ситуациям Темур Мгебришвили в эфире "Мтавари архи".

Позднее МВД сообщило, что спасатели нашли тело еще одного погибшего,  число погибших в результате стихии увеличилось до 17 человек, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

По данным отдела российских интересов посольства Швейцарии в Грузии, гражданка России Ксения Тричева погибла в результате стихийного бедствия в Шови. Тело Тричевой опознал сегодня ее  друг. "По поступившей сегодня информации, Ксения Тричева была найдена мертвой – тело опознал один из ее близких друзей в морге", - процитировало сообщение дипломатов телекомпания "Формула".

В русле реки обнаружены две машины - людей внутри не было, владельцы одной из них установлены -  выяснилось, что они были ранее эвакуированы.  Также смонтирован мост через реку, что позволило подвести в самую сложную зону необходимую технику.  Поисковые работы продолжатся ночью - в зоне установлено освещение. Без вести пропавшими остаются около 20 человек, сообщило агентство "Новости Грузия" со ссылкой на  службу по чрезвычайным ситуациям .

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Примечание:

"Около 250 семей эвакуированы в Батуми из-за пожара в жилом комплексе", "Сельчане в Аджарии остались без жилья после схода оползней", "Пять семей эвакуированы после оползня в Аджарии".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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