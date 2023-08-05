Тела еще двух погибших обнаружены в Шови

05 августа 2023, 20:45

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Спасатели с начала поисковых работ на курорте Шови в Грузии, обнаружили тела 17 погибших, более 20 человек остаются без вести пропавшими. Среди погибших после схода оползня гражданка России Ксения Тричева.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Шови было найдено тела четверых человека, таким образом, число погибших возросло до 15 человек. Шесть из них опознаны, для идентификации остальных власти Грузии решили провести тесты ДНК.

3 августа оползень сошел рядом с гостиницей Sunset Shove и накрыл большую часть территории курорта Шови. Были разрушены дорога и мост, 210 человек были эвакуированы. В Грузии 7 августа объявлен днем национального траура. Спасателям не хватает вертолетов для эвакуации людей, заявили омбудсмен и оппозиционные политики.

Служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что сегодня обнаружено тело еще одного мужчины. "Все тела обнаружены на одной и той же локации коттеджей", - заявил глава службы по чрезвычайным ситуациям Темур Мгебришвили в эфире "Мтавари архи".

Позднее МВД сообщило, что спасатели нашли тело еще одного погибшего, число погибших в результате стихии увеличилось до 17 человек, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

По данным отдела российских интересов посольства Швейцарии в Грузии, гражданка России Ксения Тричева погибла в результате стихийного бедствия в Шови. Тело Тричевой опознал сегодня ее друг. "По поступившей сегодня информации, Ксения Тричева была найдена мертвой – тело опознал один из ее близких друзей в морге", - процитировало сообщение дипломатов телекомпания "Формула".

В русле реки обнаружены две машины - людей внутри не было, владельцы одной из них установлены - выяснилось, что они были ранее эвакуированы. Также смонтирован мост через реку, что позволило подвести в самую сложную зону необходимую технику. Поисковые работы продолжатся ночью - в зоне установлено освещение. Без вести пропавшими остаются около 20 человек, сообщило агентство "Новости Грузия" со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям .

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