Число погибших при сходе оползня в Шови выросло до 15

05 августа 2023, 17:39

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Спасатели нашли тела еще трех человек на месте схода оползня в Шови, и число погибших увеличилось до 15.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Шови было найдено тело еще одного погибшего, и таким образом, число погибших возросло до 12 человек. Опознаны шесть погибших, а для идентификации остальных решено провести тесты ДНК, сообщили власти Грузии.

3 августа оползень сошел рядом с гостиницей Sunset Shove и накрыл большую часть территории курорта Шови. Были разрушены дорога и мост, 210 человек были эвакуированы. В Грузии 7 августа объявлен днем национального траура. Спасателям не хватает вертолетов для эвакуации людей, заявили омбудсмен и оппозиционные политики.

Спасатели нашли тела еще трех человек, официально подтверждена гибель 15 человек, судьба более 20 остается неизвестной, сообщил телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Одна из погибших - Саломея Хетагури, рассказали родственники в эфире телеканала. По их словам, Хетагури была на курорте с подругами Нино Кенчашвили и Гванцей Бубашвили. Нино Кенчашвили также найдена погибшей, а Бубашвили ищут спасатели.

Также среди погибших опознана Алина Полыковская, которая вместе с мужем Зазой Месхи и тремя детьми приехала в Грузию на отдых из Нидерландов. "Мы были в Кутаисском бюро судебно-медицинской экспертизы и установили, что Алина Полыковская погибла 3 августа в катастрофе в Шови. Об остальных членах семьи, Зазе Месхи и детях пока ничего не известно", - сказала в эфире телеканала бывшая жена Месхи.

На месте работает несколько десятков единиц тяжелой техники, но глубина наносного грунта достигает 4-5 метров, что сильно затрудняет работы, сообщил министр по делам внутренне перемещенных лиц, труда, здравоохранения и соцзащиты Зураб Азарашвили.

"Что больше всего мешает рабочему процессу, так это то, что эта масса имеет глубину 4-5 метров. Идет всевозможная координация, ведутся поисковые работы в различных местах, как на реке, так и в окрестностях реки, а также непосредственно на территории", - сказал Азарашвили телеканалу "Рустави 2", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Информацию о 15 погибших подтвердили в МВД Грузии, сообщает сегодня «ИнтерпрессНьюс»

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