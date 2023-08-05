Число погибших при сходе оползня в Шови выросло до 12

05 августа 2023, 14:28

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Найдено тело еще одного погибшего при сходе оползня на курорте Шови. Опознаны шесть погибших, для идентификации остальных решено провести тесты ДНК, сообщили власти Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа оползень сошел рядом с гостиницей Sunset Shove на курорте Шови, были разрушены дорога и мост. К 4 августа спасатели нашли тела 11 погибших, местонахождение 25 человек не удалось установить, 210 человек были эвакуированы.

Оползень накрыл большую часть территории курорта, в Грузии 7 августа объявлен днем национального траура. Спасателям не хватает вертолетов для эвакуации людей, заявили омбудсмен и оппозиционные политики.

В зоне бедствия в Шови найдено тело еще одного погибшего, и таким образом, число погибших возросло до 12 человек, сообщает сегодня со ссылкой на МВД Грузии «ИнтерпрессНьюс».

С утра в Шови возобновились спасательные работы, последние места пребывания потерявшихся людей еще раз были обсуждены с членами их семей, сообщил начальник Службы по чрезвычайным ситуациям Темур Мгебришвили. "В настоящее время введено большое количество тяжелой техники, живая сила и и ведутся интенсивные работы. В то же время в течение дня у нас есть конкретные места, на которые мы максимально переключили свое внимание, где могут быть обнаружены люди", - сказал Мгебришвили в эфире телеканала "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Останки шести погибших идентифицированы, для опознания остальных будут проведены тесты ДНК, сообщил сегодня начальник отдела региональных связей аппарата правительства Ларри Барнабишвили. "Будет проведен анализ ДНК, будут проведены все процедуры по их опознанию", - сказал он в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

К ликвидации последствий сегодня привлечены военные, сообщил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе. "В операции участвуют гвардейцы и резервисты из Кутаиси, которые специально экипированы и обучены. Мы также мобилизовали инженерные средства", - сказал Бурчуладзе в эфире телеканала.

По словам министра, в Шови устанавливается временный мост, а к аварийно-спасательным и поисковым работам также будет привлечена тяжелая техника Минобороны.

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