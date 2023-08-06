Зелимхан Мазаев осужден по делу о финансировании терроризма

06 августа 2023, 11:19

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Суд приговорил к восьми годам заключения уроженца Чечни Зелимхана Мазаева, признав его виновным в финансировании поездки боевика в Сирию. Мазаев ранее подозревался в организации убийства бывшего командира батальона "Восток" Сулима Ямадаева.

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года уроженец Чечни Зелимхан Мазаева был обвинен в организации группировки боевиков. 16 марта стало известно, что ему смягчено обвинение.

9 января 2017 года стало известно, что Лефортовский суд Москвы признал Мазаева виновным в грабеже и приговорил его к шести годам колонии общего режима, а трех других обвиняемых – к пяти годам заключения. Мазаев и трое его предполагаемых сообщников были задержаны в феврале 2015 года в Москве по подозрению в разбойном нападении на двух мужчин. По данным следствия, мужчины были избиты и ограблены, им угрожали предметом, похожим на пистолет.

Суд в Москве приговорил к восьми годам заключения 42-летнего Зелимхана Мазаева, признав его виновным в вербовке и склонению к террористической деятельности, передали 5 августа "Кавказ. Реалии"*.

2-й Западный окружной военный суд счел доказанной версию обвинения, что он профинансировал поездку боевика в Сирию в апреле 2014 года, сообщил "Коммерсант".

Напомним, ранее следствие выдвинуло версию, что Мазаев профинансировал отправку в Сирию двух жителей Чечни – Адама Сугаипова и Юни Мурдиева. Оба были задержаны в 2017 году в аэропорту Краснодара, когда не смогли ответить на вопросы о цели поездки в Турцию. В ходе допроса в ФСБ они сознались, что собирались в Сирию.

Сугаипов и Мурдиев были обвинены в подготовке к участию в деятельности террористической организации и были приговорены судом к семи и восьми годам заключения. В рамках заключенных ими досудебных соглашений они назвали своих предполагаемых спонсоров, в числе которых оказался и Зелимхан Мазаев.

"Кавказский узел" также писал, что в 2009 году Мазаев стал одним из подозреваемых в причастности к убийству бывшего командира батальона "Восток" Сулима Ямадаева, который был застрелен в Дубае.

В убийстве Ямадаева были обвинены в ОАЭ бывший конюх главы Чечни, иранец Махди Лорния и гражданин Таджикистана, бизнесмен Максуджон Исматов. 12 апреля 2010 года суд в Дубае приговорил их к пожизненным срокам тюремного заключения. Осужденные заявляли о своей невиновности.

22 декабря 2010 года апелляционный суд Дубая заменил осужденным пожизненное заключение на 27 месяцев лишения свободы. В июле 2011 года они были освобождены из дубайской тюрьмы и депортированы из ОАЭ.

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