Мобилизованный из Волгоградской области погиб на Украине

05 августа 2023, 18:29

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В военной операции на Украине погиб мобилизованный Юрий Аникеев, сообщил мэр Фролово. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 457 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 3 августа была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 456 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции погиб 31-летний Юрий Аникеев из Фролово, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава города Василий Данков. "Нашего земляка мобилизовали осенью прошлого года. В зоне СВО он был стрелком - помощником гранатомётчика", - написал он.

В военкомате Фроловского района сообщили, что Аникеев служил в звании рядового, пишет сегодня V1.ru.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 457 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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