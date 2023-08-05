Власти сообщили о гибели в ходе СВО жителя Клетского района

05 августа 2023, 11:41

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Фролов Иван погиб во время военной операции, сообщили власти Распопинского сельского поселения. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 456 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 августа стало известно, что на Украине погиб Никита Кочубей из Жирновского района. Он стал по меньшей мере 455 жителем Волгоградской области, чья гибель в ходе специальной военной операции была подтверждена официально.

По время проведения спецоперации на Украине погиб житель Распопинского сельского поселения в Клетском районе Фролов Иван, сообщила 3 августа на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация поселения.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 456 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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