Военный из Волгоградской области убит на Украине

03 августа 2023, 14:53

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Никита Кочубей погиб на Украине, сообщил глава администрации Жирновского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 455 военных из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", контрактник Александр Бирюков стал 454-м военным из Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

24-летний Никита Кочубей погиб на Украине, сообщил глава Жирновского района Александр Шевченко на своей странице в соцсети "Вконтакте" 24 июля.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 455 военных из Волгоградской области. Всего власти и силовики на 14.30 мск 3 августа сообщили о гибели на Украине как минимум 2340 силовиков с юга России, в том числе 1221 – в СКФО и 1119 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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