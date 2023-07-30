Контрактник из Волгоградской области погиб в военной операции

30 июля 2023, 18:45

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Военнослужащий-контрактник Александр Бирюков погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Чернышковского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 454 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля администрация Камышина сообщила, что Александр Фролов погиб в военной операции на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 453 бойцов из Волгоградской области.

В Чернышковском районе похоронен погибший в военной операции на Украине Александр Бирюков, сообщает сегодня со ссылкой на администрацию района V1.ru.

Бирюков родился и вырос в хуторе Соколов Чернышковского района. "Два года назад переехал на постоянное мосто жительства в Волгоград. 29 сентября 2022 года Александр записался в ряды добровольцев - участников СВО", - говорится в публикации в телеграм-канале администрации.

Александр Бирюков служил в мотострелковой роте и погиб 12 июля, говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 454 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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