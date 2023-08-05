Жители Октябрьского рассказали о проверках силовиков после жалоб на ветхую школу

05 августа 2023, 08:51

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После того, как жители села Октябрьское в Дагестане опубликовали в интернете ролик с жалобой на ветхую школу, в село приехали силовики, которые интересовались у них, были ли в школе поборы и коррупция. По поручению властей Хасавюртовского района сотрудники школы самостоятельно строят туалет, рассказали сельчане.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 июля жители села Октябрьское в Хасавюртовском районе пожаловались на ветхое состояние местной школы. 13 июля глава Дагестана Сергей Меликов поручил вице-премьеру Муслиму Телякавову и Яхье Бучаеву встретиться с сельчанами и решить их проблему. 18 июля сельчане рассказали, что власти им заявили, что на ремонт школы нет денег.

После резонанса из-за публикаций в СМИ на ситуацию со школой обратили внимание правоохранители, рассказала жительница села Аминат. По ее словам, в последнюю неделю в селе проводят работу следователи разных ведомств.

"Мы ранее писали обращения в республиканскую прокуратуру, в Следственный комитет Бастрыкину, генпрокуратуру. Следователи опрашивают жителей. Задают вопросы: когда был в школе капремонт, знаете ли о фактах коррупции в школе, собирали ли деньги на выкуп участка для школы", – рассказала сельчанка корреспонденту "Кавказского узла".

Она заявила, что жители Октябрьского отказались отдавать детей в школы других сел. "Сейчас маленький корпус школы закрыли, в большом корпусе обещают сделать капремонт. Строительство новой школы обещали начать через год. Говорят, что Меликов взял вопрос под контроль. Будем отслеживать ситуацию", – отметила Аминат.

На 06.00 мск на сайтах МВД Дагестана, прокуратуры республики и следственного управления СКР по Дагестану нет сообщений о проверках в селе Октябрьское после жалоб местных жителей на ветхую школу.

3 августа в Telegram-канал "Кавказского узла" поступило сообщение, автор которого заявил, что директор в селе Октябрьское Магомед Нурулаев строит женский туалет по поручению властей Хасавюртовского района.

"После шумихи в интернете на капитальный ремонт для школы выделено 18 миллионов рублей, но деньги в бюджет села так и не поступили, до начала учебного года остался месяц, ремонт так и не начали. Директор выходит из ситуации как может", – написал автор сообщения.

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Корреспондент "Кавказского узла" связался с автором сообщения – жительницей села Октябрьское Патимат. По ее словам, директор школы дал указание техническим работникам принять участие в строительстве женского туалета, и что указание о его строительстве дали в администрации Хасавюртовского района.

"С раннего утра работают две технички, повар и охранник. Отказаться они не смогли, так как боятся, что их уволят, другой работы в селе нет", – сказала Патимат корреспонденту "Кавказского узла".

Родители школьников и педагоги в этих работах участия не принимают, добавила она. Патимат уточнила, что капитальный ремонт школы еще не начался. Родителям сообщили, что до ноября, пока будет идти капремонт, дети будут учиться дистанционно из дома. Отправлять детей в школы соседних сел сельчане отказались.

Напомним, 14 июля во время встречи жителей села Октябрьское с главой Минобрнауки Дагестана Яхьей Бучаевым произошла перепалка сельчан с начальником управления образования Хасавюртовского района Крымсолтаном Кабардиевым. Пользователи соцсети, просмотревшие ролик со спором, раскритиковали госслужащих за бестактность.

Напомним, в Дагестане длительное время оставалась актуальной проблема с трехсменкой в школах. 17 октября 2020 года стало известно, что правительство России одобрило финансирование создания новых мест в школах для ликвидации трехсменного обучения в Чечне, Дагестане и Ингушетии. На эти цели трем республикам Северного Кавказа, а также Бурятии было выделено 12 млрд рублей. 17 февраля власти Дагестана рапортовали о ликвидации трехсменки в школах.

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