Краснодарец Абрамов столкнулся с риском отправки в зону военной операции

04 августа 2023, 13:24

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Врачебная комиссия признала краснодарца Алексея Абрамова, мобилизованного с грыжами позвоночника, ограниченно годным к военной службе. Его готовятся отправить в зону военной операции, сообщила супруга Абрамова.

Как писал "Кавказский узел", краснодарец Алексей Абрамов, мобилизованный с множественными грыжами позвоночника, после возвращения из зоны военной операции был отправлен в Дагестан для прохождения медкомиссии. Военные потеряли документы о его заболеваниях, рассказала супруга Абрамова. 9 января стало известно, что 38-летний Алексей Абрамов вернулся в Краснодар, где ждет прохождения военно-врачебной комиссии. Абрамову попытались в ходе обследования поставить категорию Б ("годен с незначительными ограничениями"), и готовятся документы для его перевода в госпиталь, сообщила в январе его супруга Ксения.

Абрамов, находясь в зоне военной операции, из-за серьезного заболевания позвоночника и болей не мог ходить и носить бронежилет, рассказала в ноябре 2022 года "Кавказскому узлу" Ксения Абрамова. 15 декабря 2022 года суд Горячего Ключа оставил без удовлетворения иск Абрамова на решение о его мобилизации. Несмотря на подтверждающие заболевание документы, также не удалось добиться перевода мобилизованного в тыл.

Военно-врачебная комиссия присвоила Алексею Абрамову категорию «В» («ограниченно годен к военной службе»), и его собираются направить в зону военной операции, сообщила Ксения Абрамова корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно предоставленной Ксенией Абрамовой копии заключения военно-врачебной комиссии в Буйнакске, Алексей Абрамов признан «ограниченно годным» к военной службе.

По словам Ксении Абрамовой, командир сообщил ее мужу, что бойцов с категорией «В» также отправляют в зону военной операции. Сейчас, по словам Абрамовой, ее супруга включили в списки на убытие в зону СВО. Она процитировала рассказ мужа: «Сейчас меня командир вызвал, после построения, была проверка.Он сказал: я не при делах, я просто обязан сказать, что, во-первых, раз мне уже поставили категорию, то я должен являться на все построения. И то, что он обязан всех с [категориями] «А», «Б», «В» подавать на убытие на СВО. Я сказал: вы же видите, в каком я состоянии. Сказал, что тогда я буду отказываться от убытия».

Согласно законодательству, категория «В» не является основанием для отказа от отправки в зону военной операции, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Александр Передрук.

По его словам, если Алексей Абрамов продолжит отказываться от отправки в зону военной операции, то он может быть привлечен к ответственности вплоть до уголовной.

"Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

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