Публикация фото с высказыванием о президенте обернулась штрафом краснодарке

03 августа 2023, 14:08

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Суд счел дискредитирующей российских военных фотографию сумки с высказываем о смерти президента страны, опубликованную 21-летней жительницей Краснодара в интернете, и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жителей страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали штрафовать по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, 21-летняя жительница Краснодара Александра дискредитировала российских военнослужащих тем, что разместила на своей странице в соцсети фотографию сумки с надписью, в которой удовольствие от секса сравнивается с удовольствием от смерти президента страны, передала сегодня Медиазона*.

Ленинский районный суд Краснодара признал жительницу Краснодара виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП "Дискредитация вооруженных сил России" и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей, сообщил сегодня Telegram-канал "Astra".

Ранее Александра уже была оштрафована за татуировку с собакой в шарфе цвета радуги, сказано в публикации.

Комментариев от жительницы Краснодара или ее представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 24 июля стало известно, что Абинский районный суд счел дискредитирующими российскую армии комментарии в соцсети "ВКонтакте" и обязал местного жителя Михаила Санжакова выплатить два штрафа по 40 тысяч рублей.

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