Житель Абинска дважды оштрафован за дискредитацию армии

24 июля 2023, 21:38

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Абинский районный суд счел дискредитирующими российскую армии комментарии в соцсети "ВКонтакте" и обязал местного жителя Михаила Санжакова выплатить два штрафа по 40 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жителей страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали штрафовать по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Жителя Абинска в Краснодарском крае Михаил Санжаков дважды оштрафован по административной статье о дискредитации армии за публикации в соцсети "ВКонтакте", сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из решений, опубликованных на сайте Абинского районного суда, Санжаков 11 и 12 мая оставил в двух группах в соцсети "ВКонтакте" комментарии, которые "вызывают негативное отношение" к военной операции на Украине и направлены "на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации". Санжаков вину признал и раскаялся. По каждому из дел суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей.

Как следует из карточек дел, оба решения о назначении штрафов обжалованы в Краснодарском краевом суде. Жалобы поступили в вышестоящий суд 14 июля, рассмотрение жалоб назначено на 7 августа и 13 сентября, указано на сайте Краснодарского краевого суда.

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