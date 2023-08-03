Военный из Усть-Лабинского района погиб на Украине

03 августа 2023, 07:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий Иван Югай погиб во время военной операции, сообщили власти Усть-Лабинского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 176 жителей Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 августа стало известно, что на Украине погибли Роман Дубинкин, Денис Климов и Денис Струков. На эту дату официально была подтверждена гибель в ходе специальной военной операции (СВО) не менее 175 жителей Краснодарского края.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Усть-Лабинского района Иван Югай, сообщила 27 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 176 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.