03 августа 2023, 07:47

Военный из Усть-Лабинского района погиб на Украине

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Военнослужащий Иван Югай погиб во время военной операции, сообщили власти Усть-Лабинского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 176 жителей Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 августа стало известно, что на Украине погибли Роман Дубинкин, Денис Климов и Денис Струков. На эту дату официально была подтверждена гибель в ходе специальной военной операции (СВО) не менее 175 жителей Краснодарского края.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Усть-Лабинского района Иван Югай, сообщила 27 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 176 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Сотрудник Минприроды Кубани осужден за шпионаж", "Офицер из Кущевского района погиб на Украине", "Дошло до суда дело о поджоге военкомата в Горячем Ключе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 августа 2023, 08:41

03 августа 2023, 06:53

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