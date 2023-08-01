Трое военных из Краснодарского края погибли на Украине

01 августа 2023, 18:13

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Роман Дубинкин, Денис Климов и Денис Струков погибли на Украине, сообщили администрации Кропоткина и Туапсе. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 175 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Владимир Тутик стал 172-м военным из Краснодарского края, чью гибель в зоне СВО подтвердили власти.

Военнослужащий Роман Дубинкин погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Кропоткина . Ему было 45 лет, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Сержант Денис Климов и рядовой Денис Струков погибли на Украине, сообщила администрация Туапсе в своем Telegram-канале 28 июля, отчитываясь о передаче родным погибших орденов Мужества.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 175 военных из Краснодарского края. Всего с начала военной операции власти и силовики к 18.10 мск 1 августа сообщили о гибели на Украине не менее 2331 бойца с юга России, в том числе 1216 - СКФО и 1115 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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