Офицер из Кущевского района погиб на Украине

29 июля 2023, 07:41

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Старший лейтенант Владимир Тутик погиб на Украине, сообщили власти Полтавченского сельского поселения. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 172 жителей Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 июля стало известно, что на Украине погиб Сергей Венидиктов из Выселковского района. Он стал, по меньшей мере, 171-м жителем Краснодарского края, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб старший лейтенант Владимир Тутик из Полтавченского сельского поселения Кущевского района, сообщила 26 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава поселения Инна Нартова.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 172 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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