25 июля 2023, 19:19

Военный из Краснодарского края погиб на Украине

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Сергей Венидиктов погиб на Украине, сообщила администрация Выселковского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 171 военного из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Павел Богачев стал 170-м военным из Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Сергей Венидиктов погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Выселковского района в своем Telegram-канале.

Венидиктов служил в звании рядового, ему было 42 года. Погиб 12 марта, сообщила 17 марта районная газета "Власть советов" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 171 военного из Краснодарского края. Всего с начала военной операции власти и силовики к 19.15 мск 25 июля сообщили о гибели на Украине не менее 2307 бойцов с юга России, в том числе 1207 - СКФО и 1100 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Девять военных из Волгоградской области убиты на Украине", "Ростовский казак погиб на Украине", "Похоронен погибший на Украине военный из Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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