Житель Кубани погиб на Украине

24 июля 2023, 07:12

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Павел Богачев погиб в ходе военной операции, сообщили власти Кавказского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 170 жителей Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 июля стало известно, что на Украине погибли Илья Пшеничников и Александр Зинченко. На эту дату официально была подтверждена гибель на Украине как минимум 169 жителей Краснодарского края.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Кавказского сельского поселения Павел Богачев, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 22 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Кавказского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 170 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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