Два бойца с Кубани убиты в военной операции

23 июля 2023, 11:41

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Илья Пшеничников и Александр Зинченко погибли в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 169 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", младший сержант Зурико Качлаев погиб в военной операции, сообщил 20 июля глава Туапсинского района. Таким образом, с начала военной операции на Украине была официально подтверждена гибель в ней не менее 167 бойцов из Краснодарского края.

Похоронен житель Абрау-Дюрсо Илья Пшеничников, погибший в военной операции на Украине, где он служил стрелком стрелкового батальона. В зону военной операции он отправился добровольцем в апреле 2023 года, сообщила 19 июля в своем телеграм-канале газета "Жизнь Абрау".

На прощальной церемонии, которая прошла при почетном карауле, выступили представитель военкомата и глава Новороссийского района Василий Чумак, пишет издание.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко ранее сообщил о гибели в военной операции земляка Александра Зинченко. "Сегодня в селе Кривенковском простились с участником специальной военной операции Александром Сергеевичем Зинченко, погибшим при исполнении служебного долга", - говорится в публикации, размещенной 12 мая в телеграм-канале чиновника.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 169 бойцов с Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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