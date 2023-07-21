Житель Туапсинского района погиб на Украине

21 июля 2023, 01:21

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Младший сержант Зурико Качлаев погиб в ходе военных действий на Украине, сообщил глава администрации Туапсинского района. Власти официально подтвердили гибель на Украине как минимум 167 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", администрация Павловского района сообщила о гибели на Украине Станислава Дорошенко. Таким образом была официально подтверждена гибель на Украине по меньшей мере 166 бойцов из Краснодарского края.

Житель Туапсинского района Краснодарского края Зурико Матеозович Качлаев погиб на Украине, сообщили местные власти. Пост о гибели земляка 20 июля опубликовал в своем Telegram-канале глава муниципалитета Сергей Бойко.

Младший сержант Качлаев был водителем саперной роты, указал чиновник. "От имени всех жителей Туапсинского района я приношу глубокие соболезнования родным и близким Зурико Качлаева", - говорится в публикации.

44-летний Качлаев - уроженец Туапсе, участник боевых действий в Чечне, был мобилизован в октябре 2022 года, погиб 19 июля, отмечает издание "Туапсинские вести".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 167 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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