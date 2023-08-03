Стало известно о гибели на Украине военного из Ростова-на-Дону

03 августа 2023, 00:15

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Александр Бондаренко погиб на Украине, сообщила администрация Первомайского района Ростова-на-Дону. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 257 военных из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", Алексей Ляшенко стал 256-м военным из Ростовской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Семье погибшего в ходе военной операции Александра Бондаренко передан орден Мужества, сообщила 26 июля администрация Первомайского района Ростова-на-Дону в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 257 военных из Ростовской области. Всего власти и силовики на 00.05 мск 3 августа сообщили о гибели на Украине как минимум 2338 силовиков с юга России, в том числе 1221 – в СКФО и 1117 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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