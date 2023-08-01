Военный из Ростовской области убит на Украине

01 августа 2023, 15:00

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Алексей Ляшенко погиб на Украине, сообщила администрация Орловского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 256 военных из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", Юрий Назьметдинов, Валерий Букша, Денис Кацуба и Владимир Ниязян погибли на Украине. С начала военной операции на Украине число жителей Ростовской области, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 255.

Старший снайпер Алексей Ляшенко погиб на Украине в марте, сообщила администрация Орловского района в своем Telegram-канале 25 июля, отчитываясь о передаче его родителям ордена Мужества.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 256 военных из Ростовской области. Всего власти и силовики на 14.30 мск 1 августа сообщили о гибели на Украине как минимум 2328 силовиков с юга России, в том числе 1216 – в СКФО и 1112 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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