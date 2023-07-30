Четверо военных из Ростовской области погибли на Украине

30 июля 2023, 10:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Рядовой Юрий Назьметдинов, младший сержант Валерий Букша, сержант Денис Кацуба и старший лейтенант Владимир Ниязян погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее как минимум 255 жителей Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 июля стало известно, что на Украине погиб Алексей Дмитриев из Боковского района. Он стал, по меньшей мере, 251-м жителем Ростовской области, чья гибель в ходе военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погибли четверо военных из Аксайского района – рядовой Юрий Назьметдинов, младший сержант Валерий Букша, сержант Денис Кацуба и старший лейтенант Владимир Ниязян. Они посмертно награждены орденами Мужества, сообщила 21 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Ленинского сельского поселения.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 255 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.