Ростовский казак погиб на Украине

24 июля 2023, 02:25

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В ходе спецоперации на Украине погиб казак из Боковского района Алексей Дмитриев, сообщила пресс-служба "Всевеликого войска Донского". С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 251 военного из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля стало известно о гибели на Украине четырех военных из Ростовской области - Михаила Деккера, Вячеслава Зацаринного, Александра Гаврилова и Артема Ткаченко. Общее число военных из Ростовской области, гибель которых на Украине подтвердили власти достигло 250.

В спецоперации на Украине погиб ведущий специалист сектора по работе с казачьими обществами Боковского района государственного казенного учреждения Ростовской области "Казаки Дона", подъесаул Алексей Дмитриев, сообщает 23 июля 1rnd.ru со ссылкой на пресс-службу Всероссийского казачьего общества "Всевеликое войско Донское".

Дмитриев был призван в рамках частичной мобилизации, подробностей, где и при каких обстоятельствах он погиб, нет.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 251 военного из Ростовской области. Всего власти и силовики на 02.00 мск 24 июля сообщили о гибели на Украине как минимум 2298 силовиков с юга России, в том числе 1207 – в СКФО и 1091 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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