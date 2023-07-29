Азербайджан уточнил число жертв взрывов мин

29 июля 2023, 10:27

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С момента окончания войны в ноябре 2020 года по 29 июля в зоне карабахского конфликта в результате подрыва на минах пострадали 303 жителя Азербайджана, сообщил МИД страны.

Как сообщал "Кавказский узел", на 1 мая после прекращения военных действий в Нагорном Карабахе 10 ноября 2020 года в результате взрыва мин пострадали 299 жителей Азербайджана.

С ноября 2020 года жертвами мин стали 303 жителя Азербайджана, в том числе двое журналистов, привело сегодня агентства АПА сообщение министерства иностранных дел страны.

Напомним, 13 октября 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин. Что на разминирование этих земель понадобится 30 лет, а затраты он оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания в рамках Программы развития ООН дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов – в июне 2022 года и в сентябре 2021 года.

Разминирование территорий в Нагорном Карабахе может занять годы, сбор и обезвреживание боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали в декабре 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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