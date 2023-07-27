Ингушские активисты заявили о национальном характере репрессий

27 июля 2023, 22:30

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Суд первой инстанции вынес приговор на основе предположений, а прокурор в прениях в апелляционном суде не ответил ни на один вопрос защиты, отметил в последнем слове Малсаг Ужахов. Ответственность должны нести власти Ингушетии, которые вынудили людей выйти на митинги против передела границ с Чечней, подчеркнул Багаудин Хаутиев. В лице ингушских активистов судят весь ингушский народ, заявила Зарифа Саутиева.

Как писал "Кавказский узел", с 13 января суд в Ставропольском крае рассматривает апелляционные жалобы на приговор семи лидерам протеста в Магасе. 20 июля активисты Багаудин Хаутиев, Муса Мальсагов и Малсаг Ужахов заявили, что обвинение по их делу опровергается материалами дела, но суд часть этих данных проигнорировал, а часть умышленно исключил. Прокурор назвал приговор нижестоящей инстанции обоснованным, проигнорировав все вопросы подсудимых и их защитников. На заседании 26 июля судья настоял, чтобы ингушские активисты начали выступать с последним словом в апелляционном процессе, хотя все они просили время на подготовку к выступлениям. Исмаил Нальгиев напомнил, что не признает себя виновным, поблагодарив всех правозащитников и активистов за поддержку . Ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Ужахов указал на отсутствие доводов в обвинении

На сегодняшнем заседании ингушские активисты продолжили выступать с последним словом. В своем выступлении Малсаг Ужахов подчеркнул, что прокурор в прениях не ответил ни на один довод защиты, в то время как адвокаты почти два месяца демонстрировали суду "скрупулезный анализ приговора". "Тщательно и сугубо объективно были подвергнуты анализу все пункты обвинения. Была проанализирована каждая страница обжалуемого приговора, каждый абзац - и всё было опровергнуто. Суду наглядно было показано, что всё обвинение построено на предположениях и домыслах", - сказал Ужахов.

Он указал на обилие в приговоре слов и выражений, имеющих значение неопределенности. Так, словосочетание "если бы" было использовано в приговоре 27 раз, слово "примерно" - 155 раз, слова "полагает" и "предполагает" - 65 раз, "может быть" - 32 раза. "Это помимо часто повторяющихся в приговоре слов и выражений "предположительно", "якобы", "не позднее", "вероятно", "скорее всего", "не более", "не менее" и т.д. О чем это говорит? О том, что приговор в большей своей части состоит из абстрактных, ни к чему не обязывающих выражений, на которых недопустимо строить структуру обвинения и содержание приговора. Таких слов по определению не может быть в приговоре", - сказал Ужахов.

Он напомнил, что показания потерпевших и свидетелей обвинения были против обвинения, а не против подсудимых, равно как и все видео- и другие материалы, предоставленные самим следствием, также свидетельствовали против следствия, в пользу обвиняемых. "Думаю, именно поэтому данный состав суда и отказал нам в просмотре и исследовании этих материалов", - сказал Ужахов.

1 июня апелляционный суд отказался удовлетворить ходатайство защиты ингушских активистов об исследовании видеозаписей с митинга в Магасе, которые подтверждают невиновность подсудимых, сообщили адвокаты. Заседания проходят формально, судья придирается к осужденным и адвокатам, заметили слушатели судебного процесса.

Защитники в прениях "камня на камне не оставили от приговора", поставив "сотни вопросов, требующих четкого и конкретного ответа от прокуратуры". "Прокурор не имел права уходить от ответа на них", - заявил подсудимый. Это неуважение не только к защите, но и к суду, отметил Ужахов.

Ужахов еще раз обратил внимание судей апелляционной инстанции на то, что высказывания прокурора в прениях прямо противоречит приговору. "В приговоре содержится описание преступных деяний, признанных судом доказанными, с указанием места и времени", - процитировал подсудимый выдержку из выступления прокурора. "Суд говорит, что установить место и время не удалось, в своем приговоре, а прокурор утверждает, что они были установлены!" - возмутился Ужахов.

Он полностью зачитал выступление прокурора про "всестороннее и объективное судебное разбирательство" в суде первой инстанции, "установление всех обстоятельств" и "надлежащую юридическую оценку" и о том, про то, что вина подтверждается "совокупностью собранных и всесторонне исследованных доказательств". "Всё вранье! Мы четыре года требуем, чтобы эти доказательства нам представили. Прокурор говорит, что они есть. Но почему ни прокурор, ни судья нам их не показывают?" - спросил он.

Он отметил, что выступление прокурора не содержит конкретики. "Это не является обвинением. Обвинение должно быть построено на конкретных фактах, а их нет, одни пустые словеса. Там нет ни одного слова, ссылаясь на которое, суд мог бы принять решение в пользу прокурора. Но это вам и не нужно, вы и так обойдетесь", - сказал Ужахов судьям.

"Мы, ингуши, находимся здесь, потому что посмели защищать в меру наших сил и в рамках закона земли нашего народа. Нас сделали из-за этого преступниками. Нас бы по всей России называли героями, если бы то же самое было сделано в защиту земель на Курильских островах или еще где-либо в России. Разве это не двойные стандарты? Почему нужно и должно защищать землю России, а земли своей малой родины защищать не следует? Разве это не шовинизм чистой воды? Разве это приведет к хорошим результатам в будущем? Разве национальный вопрос не является одним из основополагающих вопросов в политике любого государства?" - заключил Ужахов.

В завершение своего выступления Малсаг Ужахов зачитал выдержки из стихотворения Натальи Астафьевой о "преступном суде" и Кондратия Рылеева о политическом преследовании. "Я и мои товарищи ни в чем не виновны. Мы больше граждане своей страны, чем вы - суд, прокуратура и следствие, хотя бы потому, что нам хватает духа говорить правду даже здесь, в тюрьме, в условиях неволи и неимоверного давления властей. А вы заврались. Лжете, лжете, лжете. Аллах вас за это накажет. Для нас важнее всего Его суд", - завершил Ужахов.

Хаутиев назвал конфликт спровоцированным властями

Багаудин Хаутиев в начале своего выступления рассказал суду о том, как принималось соглашение об утверждении границы между Ингушетией и Чечней в 2018 году. 4 октября 2018 года Народное собрание Ингушетии проголосовало за закон об утверждении этого соглашения, внесенный правительством Ингушетии. В ходе голосования была подтасовка результатов, напомнил Хаутиев, и депутаты Народного собрания сразу обратились в Следственный комитет, заявив о фальсификации итогов голосования. "Следственный комитет обращается в правительство Республики Ингушетия с запросом - что за проект, выдать документы. 10 октября 2018 года правительство республики отвечает в следственный орган, что оно не принимало участие в разработке проекта закона и не вносило проект закона в Народное собрание, в связи с чем не может ничего представить в Следственный комитет. <...> А обвиняют нас! Коллапс! Это коллапс власти! Они сами это натворили", - заявил Хаутиев.

Хаутиев отметил, что в своем выступлении попытается рассказать суду о причинах протестов. "Я не буду повторяться, говорить о том, что в материалах уголовного дела нет доказательств. Но я бы хотел, чтобы судьи поняли, как люди выходили, почему они выходили на улицу, являемся ли мы инициаторами того, что они выходили, провоцировали ли мы их", - сказал Хаутиев.

Он напомнил, что Ингушетия потеряла более половины территории - начиная с царских времен и до сталинских, до 1930-1940-х гг. "Это не просто какая-то земля для нас Это колыбель ингушского народа", - подчеркнул Хаутиев. После возвращения ингушей из ссылки, даже в советское время, борьба за возвращение на родные для ингушей земли продолжалась, отметил Хаутиев. В 1991 году был принят закон "О реабилитации репрессированных народов", который предполагал, в том числе, территориальную реабилитацию, но вскоре после этого произошел военный конфликт, в результате которого ингуши опять утратили дома, указал он.

Он также напомнил, что вопрос о границе с Чечней впервые возник в 2014 году, и тогдашний глава республики Юнус-Бек Евкуров (глава Ингушетии с 2008 по 2019 год, ныне - замминистра обороны России - прим. "Кавказского узла") созвал съезд ингушского народа и с историческими обоснованиями, картами показал всему народу, что спорные с Чечней территории были в составе Чечни только пять лет, с 1929 года по 1934 год. "Евкуров сам, не мы, мне тогда всего 23 года было,- показывал и доказывал, что это наша земля. И Съезд народа Ингушетии принял решение, что претензии Рамзана Кадырова необоснованны", - отметил Хаутиев.

После переизбрания Евкурова главой Ингушетии в сентябре 2018 году на инаугурации он поклялся защищать интересы ингушского народа и территориальную целостность,"И через две недели он подписывает соглашение!" - рассказал Хаутиев.

26 сентября 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Согласно документу, между республиками проведен равноценный обмен нежилыми территориями. Соглашение вызвало серьезные протесты по всей Ингушетии. Большая часть ингушского общества, часть депутатов, большинство религиозных лидеров и оппозиция, создавшая Оргкомитет национального единства ингушского народа, выступили против, требуя проведения референдума. Конституционный суд Ингушетии признал закон о границе с Чечней неконституционным. Евкуров поставил под сомнение решение ингушского суда и обратился в российский Конституционный суд, который утвердил Соглашение 6 декабря 2018 года.

"Какая реакция должна быть у народа? Он сначала стоит на инаугурации и говорит, что будет защищать интересы ингушского народа, а через две недели подписывает соглашение. <...> И как получается, что мы людей тогда вывели на улицу? Разве мы можем такое сделать? Если бы я знал, что мы такое можем, может быть, мы бы решили другие вопросы республики. Люди вышли сами, потому что у них в крови, генетически заложено защищать республику! Потому что у нас ее со всех сторон, кусками отрывают", - сказал Хаутиев.

Он подчеркнул, что, когда в октябре 2018 года люди вышли на митинг, он прошел очень дисциплинированно и в рамках закона, "ни одной бумажки на землю не бросили". "Первые, кто там начал выступать, это были не мы, а депутаты Народного собрания Ингушетии. Они вышли и сказали, что произошла фальсификация. Они обратились к народу. Есть видеозаписи", - напомнил Хаутиев. "Всё это делали представители законодательной власти Республики Ингушетия, а сегодня обвиняют нас", - возмутился он.

После окончания митинга, через некоторое время, Евкуров попытался изменить закон о референдуме, убрав оттуда пункт о том, что объединение или разграничивание территории может происходить только с согласия народа, через референдум. "И он опять делает это втихую!" - отметил Хаутиев. "А это фундамент, то, на чем мы стоим! Тогда (если будет изменен закон) они смогут сделать с республикой всё, что захотят, смогут забрать, объединить, разделить. Этот пункт им очень сильно мешал, когда они делали это соглашение с Чеченской Республикой", - сказал он.

Хаутиев напомнил, что этот пункт позволил Конституционному суду Ингушетии - в соответствии с законом и Конституцией Ингушетии - принять постановление о том, что соглашение о границе незаконно. "Вернемся к тому, кто вывел людей на улицу. А решение Конституционного суда? Разве это не является для нас авторитетным решением? Является. <...> Они приняли решение, и когда они приняли решение, народ уже окончательно убедился, что произошло нарушение. При чем тут мы?" - спросил подсудимый.

После всего этого, когда Евкуров "покусился" на закон о референдуме, люди вышли сами, никто их не звал, подчеркнул он. "Даже если бы мы туда не вышли, люди все равно сами бы пришли", - сказал Хаутиев.

Он напомнил, что столкновения были спровоцированы, что в суде первой инстанции представители силовых структур подтверждали, что был дан приказ - никого не выпускать с площади. "То есть на нас давят с одной стороны, говорят - уходите. А вокруг стоят сотрудники, никого не выпускают. Это разве не провокация? <...> Они не знали, как по-другому решить этот вопрос с протестом", - сказал Хаутиев, пояснив, что столкновения были очевидным провалом перед Москвой, и за этот провал решили сделать ответственными активистов, хотя он был на совести местных властей.

"30 лет люди ждали исполнения закона "О реабилитации репрессированных народов", пытались вернуться в свои дома, в свои подворья. И это всё тоже откладывалось. Потом Евкуров ни с того, ни с сего отдает часть территории, потом покушается на референдум, на фундамент нашего государства, и какой вывод должен сделать народ?.. Народ и сделал вывод, вот и всё", - пояснил Хаутиев истинную причину протеста марта 2019 года.

Хаутиев также рассказал, что со дня задержания на них пытались оказать давление, запугать, требовали от них признаться в преступлениях. "А когда мы не признались, прошло полгода, нам сказали, чтобы мы сделали "хотя бы частичное признание", пообещав, что тогда "всё будет нормально". Почему мы должны себя оговаривать? В каком экстремистском сообществе я состоял, старейшины состояли, женщина состояла? Почему я должен признаваться в том, что организовал насилие над сотрудниками, если я этого не делал?" - спросил осужденный.

"Если мы что-то сделали - докажите!" - воскликнул Хаутиев. Он констатировал, что обвинение не предоставило никаких доказательств вины. При этом он подчеркнул, что не ждет справедливости в оценке приговора и от апелляционного суда.

"Этот процесс закончится, но отношение к народам, должно быть справедливым, это очень важно - чтобы все были равноправными, чтобы все народы имели свои права, могли их отстаивать, чтобы эти права не ущемлялись. У ингушского народа - взаимодействие наше с теми, кто это решает, находится в плачевном состоянии. Нас не слышат и не слушают. Это очень плохо, потому что рано или поздно это может привести к плачевным последствиям", - указал в завершение своего выступления Хаутиев.

Саутиева подчеркнула роль исторической памяти в протестах в Ингушетии

Зарифа Саутиева начала свое выступление с цитаты Фазиля Искандера. "Человек должен быть порядочным. Это осуществимо при любых условиях, при любой власти. Порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости", - привела она слова писателя.

Она назвала то, что началось в 2018 году и "продолжается по сей день", "несомненно, очередной подлостью по отношению к ингушскому народу". "Много событий перечислил Багаудин Хаутиев, которые тоже можно назвать подлостью по отношению к ингушам на разных исторических этапах. А в 2018 году это произошло откуда не ждали. Это был нож в спину от человека, который называл себя главой Республики Ингушетия", - сказала Саутиева. Она подчеркнула, что у ингушей "историческая память очень травмирована разными трагедиями в истории народа". "Это неизлеченные психотравмы, они передаются из поколения в поколение. Это народ, у которого очень завышенное чувство справедливости, который очень остро реагирует на любые ущемления своих прав. И нет ничего удивительного в том, что народ среагировал именно так", - сказала она.

Невозможно было бы в один день вывести на улицу тысячи людей, если бы в самом обществе не было такого запроса, подчеркнула Саутиева.

Она указала на то, что те, кто оказался сейчас на скамье подсудимых, отражают все слои ингушского общества. "И сегодня в нашем лице реально судят ингушский народ. Почему-то. Хотя он ни в чем не виноват. Для нас это большая ответственность и большая честь. Особенно для меня, которой и не снилось, что когда-нибудь будут писать, что я обладаю авторитетом среди ингушского народа. И могу на что-то очень сильно влиять, и кого-то выводить на площади, и заставлять стрелять в росгвардейцев или применять к ним насилие", - сказала подсудимая.

Она отметила, что все ее товарищи, кто оказался с ней на одной скамье подсудимых, все, кто уже отсидел, все, кто так или иначе помогал им в эти трудные годы - активисты и общественники, адвокаты, журналисты, друзья, родные и близкие - "все они сумели сохранить порядочность, ту элементарную порядочность, которая делает нас людьми".

Особо Саутиева высказалась о своем общественном защитнике Олеге Орлове и выразила ему поддержку. "Он сегодня сам оказался на скамье подсудимых. Олег Орлов - это человек, который поистине может считаться эталоном порядочности, человек, который не поступался своими принципами во все времена, любые, самые тяжелые, начиная с того периода, когда он боролся с тоталитарным государством еще при СССР. Ему тоже, наверное, хочется жить спокойно, тем более в таком возрасте, но его совесть ему этого не позволяет. Пока есть люди, нуждающиеся в защите, он просто себе не может этого позволить. Уверена, что Олег Петрович достойно переносит и перенесет все испытания. Нет смысла желать ему силы духа. Силой духа он может поделиться со многими, и еще у него останется. Уверена в том, что этот человек останется эталоном порядочности. А те, кто преследует его сегодня, просто канут в Лету, в лучшем случае", - сказала Саутиева.

21 марта стало известно, что Олег Орлов стал обвиняемым по уголовному делу о дискредитации армии. Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Поводом для обвинения стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook* русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция России на Украине. Олег Орлов указал, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире". 8 июня суд в Москве начал рассматривать уголовное дело Олега Орлова, ему грозит до трех лет лишения свободы. В суде Олег Орлов отказался признать вину и заявил, что не понимает сути обвинения. Защита Орлова сочла сомнительными выводы экспертизы, на основании которой Орлову предъявлено обвинение, указав, что она выполнена на низком научном уровне.

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